Бурятское УФАС усиливает контроль продовольственных рынков

В управлении открыта «горячая линия» по приему информации о необоснованном росте цен на продукте питания



В Бурятии сохраняется стабильная ситуация на продовольственных рынках. Об этом завила врио руководителя Бурятского УФАС Инесса Баглаева. «Альтернатива поставкам из Китая есть, дефицита плодоовощной продукции, различные виды которой завозятся в Бурятию из КНР, не наблюдается», отметила она.



В целях недопущения роста цен Бурятское УФАС организовало их мониторинг на продовольственные товары, импортируемые из КНР, в том числе социально значимые товары: капуста, морковь, лук, томаты, огурцы, картофель, яблоки, мандарины. В некоторых регионах Дальнего Востока возник их дефицит и резко выросли цены после того, как 30 января правительство РФ распорядилось ограничить поставки продовольственных товаров из КНР.

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Кроме того, управлением открыта «горячая линия» по приему информации о необоснованном росте цен на продукты питания. Сообщить о завышении цен можно по телефонам: 8 (3012) 22-12-63, 21-44-19.



«Мы просим граждан предоставлять по возможности больше информации о продавце: наименование, ИНН, адрес магазина, - комментирует Инесса Баглаева, - такую информацию можно найти в кассовом чеке или в самой торговой точке, в уголке потребителя».



Данные мониторинга и поступающая на «горячую линию» информация в случае выявления экономически необоснованного роста цен на продукты питания являются основанием для незамедлительного принятия мер антимонопольного реагирования. Виновные будут привлекаться к административной ответственности.



Фото: Синьхуа



