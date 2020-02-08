«Хиагда» на 90% увеличила налоговые отчисления в бюджет Бурятии

Рост произошел по мере выхода предприятия Росатома на проектную мощность





Акционерное общество «Хиагда» (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ/горнорудный дивизион Росатома) на 92% увеличило налоговые поступления в бюджет Бурятии, сообщили в пресс-службе «Атомредметзолота». Всего в 2019 году налоговые отчисления в бюджеты всех уровней АО «Хиагда» составили 634 млн рублей, 246 млн рублей из них поступили в бюджет Бурятии.«Рост налоговых отчислений является важным итогом инвестиционного соглашения, заключенного в 2016 год между правительством Бурятии и АО «Хиагда». В результате предприятие смогло ускорить темпы строительства производственных объектов и выйти на проектную производительность. А это, в свою очередь, позволило не только обеспечивать атомную промышленность необходимым объемом стратегического металла, но и сверх плановых показателей увеличить отчисления в бюджеты всех уровней», - отметил генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев на встрече с депутатами Народного Хурала Бурятии, членами Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии.В рамках рабочей поездки парламентарии побывали на основных объектах уранодобывающего предприятия в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. На состоявшемся на центральной производственной площадке АО «Хиагда» совещании обсуждалось исполнение инвестиционного соглашения.Парламентарии увидели введенные в эксплуатацию в 2016-2019 годах цех по производству серной кислоты, ремонтно-складское хозяйство, подстанцию «Джилинда», объекты на месторождениях. Андрей Гладышев подчеркнул, что строительство велось в сложных климатических условиях вечной мерзлоты. «Сегодня мы обеспечиваем 30% потребности в уране атомной промышленности страны и это не предел для нас», - сказал генеральный директор АО «Хиагда».В настоящее время предприятие отрабатывает два месторождения Хиагдинского рудного поля. В ближайшее время на Вершинном месторождении завершатся строительство и горно-подготовительные работы. Начало горно-подготовительных работ на Количиканском запланировано на 2020 год, на Дыбрынском - на 2022 год. Затем начнется поступательное освоение Намаруского и Кореткондинского месторождений.Таким образом, стороны полностью исполняют положения инвестиционного соглашения, пришли к выводу участники совещания.Отдельной темой обсуждения стало социально-экономическое развитие Баунтовского эвенкийского района. Андрей Гладышев напомнил, что в 2012 году правительство Бурятии и Росатом заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках АО «Хиагда» вошло в состав Консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) Росатома, что позволило увеличить отчисления в республиканский бюджет. Большая часть этих средств направляется на решение инфраструктурных вопросов Баунтовского района, а самым серьезным проектом стало строительство моста через реку Витим в селе Романовка. В ходе совещания обсуждался вопрос реконструкции автодорог в Баунтовском районе, в том числе, за счет средств КГН.Заместитель руководителя местной администрации Баир Дашиев рассказал о реализации социально-экономического соглашения о взаимодействии между АО «Хиагда» и Баунтовским эвенкийским районом: «При поддержке предприятия мы смогли обеспечить ремонт и отсыпку внутрипоселковых дорог, сделать капремонт Витимского ДК, приобрести мебель для детского сада «Витимок», получить машину для перевозок воды жителям поселка Малый Амалат, купить вездеход для доставки продуктов вУсть-Джилинду и многое другое».«Мы видим успехи предприятия и заинтересованность АО «Хиагда» в развитии территории своего присутствия, повышении качества жизни в Баунтовском районе. Поэтому мы должны продолжить совместную работу на благо Бурятии», - подчеркнул депутат Народного Хурала Дмитрий Дружинин.Фото: пресс-служба АРМЗ