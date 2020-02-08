Улан-удэнец отсудил у приставов деньги за «сгоревшую» путевку

Мужчину не предупредили об ограничении на выезд из страны





Горожанин через суд взыскал с УФССП сумму «сгоревшей» путевки за границу и компенсацию морального вреда.

Мужчина запланировал отдых с семьёй за границей, но не смог выехать из страны. Причина стало ограничение, наложенное судебным приставом за долги. Как выяснилось, пристав несвоевременно уведомил должника о наложении ограничения на выезд за пределы страны. Лишь накануне поездки туристу стало известно об ограничении. Он погасил имевшуюся задолженность, однако постановление судебного пристава на момент перехода границы отменено не было.

В итоге купленная путёвка «сгорела».

Советский районный суд частично удовлетворил требования мужчины, подавшего иск о взыскании ущерба.

Служба судебных приставов пыталась оспорить решение районного суда. Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения. Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции и отклонила доводы апелляционной жалобы ответчика.

- Также коллегия отметила, что ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации является превентивной мерой, направленной на побуждение должника исполнить свои обязательства, и не должно расцениваться в качестве способа наказания должника, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/