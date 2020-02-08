Байкал может стать федеральной территорией

Если поправка к конституции будет принята, озеро перестанет входить в состав Бурятии





Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ проработает вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С таким предложением выступил член рабочей группы Сергей Харитонов, сообщает ТАСС.

- Предлагаю внести в конституцию поправку о том, чтобы могли быть созданы на территории России федеральные территории, не входящие в состав территорий субъектов РФ. Создание таких территорий было бы правильно осуществлять в соответствии с федеральным конституционным законом в случае его одобрения законодательными органами госвласти не менее чем двух третей субъектов РФ, - сказал Харитонов на заседании рабочей группы.

По его мнению, организация государственной власти на федеральных территориях может быть установлена федеральным конституционным законом.

Член рабочей группы отметил, что в России существует ряд территорий, которые в силу специфики требуют особого управления.

- Это обусловлено вопросами безопасности, экологии, экономики. Например, с точки зрения безопасности, это территории, на которых размещаются военные и стратегические объекты. К примеру, космодром Восточный. Экология - заповедники и иные особые зоны - озеро Байкал, Кавказские Минеральные Воды, - пояснил он.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/priroda/