В Улан-Удэ все школы закрывают на карантин

С 10 февраля отменяются занятия в школах и организациях дополнительного образования





Такое решение принято на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия от 7 февраля 2020 года №123.

В столице Бурятии из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в 1,3 раза отменяются занятия в общеобразовательных учреждениях, проведение массовых мероприятий для детей в закрытых помещениях, а также запрещаются все массовые мероприятия на территории города.

- В Улан-Удэ за четыре дня шестой недели 2020 года зарегистрировано 2146 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 49,3 на 10 тысяч населения, что выше в 1,3 раза недельного эпидпорога (37,20 на 10 тысяч населения). Превышены эпидпороги в возрастных группах от трех до шести лет в 1,3 раза, от 7 до 14 лет в 1,8 раза, - указано в предписании.

Как сообщили «Номеру один» в пресс-службе управления Роспотребнадзора, занятия приостановлены до особого распоряжения.

В детских садах, на объектах торговли, общепита, спортивных объектах с 10 февраля вводится масочный режим.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/nauka-i-tekhnologii/