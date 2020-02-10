Глава Бурятии встретился с жильцами «Молодежного» в Сотниково

Обсуждались вопросы переселения, помощи в обслуживании домов и проверки состояния жилья

Вопросы переселения, помощи в обслуживании жилых домов, проверки состояния жилья и другие проблемы обсудил Алексей Цыденов жителями микрорайона «Молодежный» поселка Сотниково.Встреча с собственниками домов, предоставленных по программе обеспечения жильем детей-сирот, состоялась в воскресенье, 9 февраля, сообщил в своем Facebook, пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.Алексей Цыденов рассказал том, что выступил с инициативой перед федеральным центром - предоставлять детям-сиротам сертификаты на приобретение жилья по аналогии с материнским капиталом. Это позволит детям-сиротам самим выбирать жилье и использовать возможность увеличения площади за счет собственных средств. При получении сертификата необходимо предусмотреть все необходимые защитные механизмы от возможных посягательств.Разъяснил глава региона и ситуацию по срокам переселения из домов, по которым вступили в силу судебные решения. В настоящее время на вторичном рынке жилья ограниченное количество квартир, соответствующих нормативам. Рассматривается вопрос приобретения жилья в новостройках, но здесь необходимо соблюсти новое правило – количество квартир, предоставленных по программе, не должно превышать 25% от всех в доме.А жильцы рассказали Алексею Цыденову о своих текущих проблемах.По результатам встречи приняты решения: создать управляющую компанию по обслуживанию жилищного фонда микрорайона; проверить качество воды; установить камеры наружного видеонаблюдения; проверить порядок ценообразования в продовольственном магазине на территории микрорайона; составить и контролировать график откачки выгребных ям;упорядочить работу по вывозу ТБО и рассмотреть возможность установки контейнеров; рассмотреть возможность заезда в микрорайон общественного транспорта; выяснить ситуацию и принять меры по запрету на сжигание отходов в непосредственной близости от микрорайона.В ближайшее время во всех домах микрорайона будет проведена комплексная экспертиза состояния жилья, с использованием тепловизоров и иных технических средств.Освобожденное после переселения жилье может быть использовано в качестве маневренного фонда для временного проживания людей, оказавшихся в сложной ситуации в результате чрезвычайных ситуаций и иных случаях.Напомним, полгода прошло с того момента как жители микрорайона «Молодежный» отстояли в Верховном суде Бурятии право на достойное жилье. Согласно решению суда, детям-сиротам, получившим дефектное жилье, чиновники должны были выдать новые квартиры. Уголовные дела возбуждены и расследуются. Однако для сирот ничего не изменилось - они до сих пор живут в разваливающихся домиках.Фото: Алексей Фишев