В Улан-Удэ в ходе массовой облавы на дорогах поймали двух пьяных водителей

Еще у трех автомобилистов не оказалось прав







Вчера в Улан-Удэ ГИБДД организовало рейд по поимке пьяных водителей. На улицы города одновременно вышли более двух десятков экипажей Госавтоинспекции. Колонна патрульных машин, замеченная в Зверосовхозе, навела панику среди горожан. В соцсетях даже стала распространяться информация, что в том районе произошло нападение на инкассаторов.

Сегодня в ГИБДД Бурятии сообщили об итогах рейда:«В ходе мероприятия проверено 303 единицы транспортных средств. Составлено 27 административных материалов за нарушения ПДД, в том числе задержан один водитель в состоянии алкогольного опьянения, еще один - в состоянии опьянения и без прав, три водителя без прав и три родителя, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров», отчитались в ведомстве.В ГИБДД также напомнили, что подобные мероприятия проводятся на регулярной основе.Фото: соцсети