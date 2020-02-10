10.02.2020
Жительница Бурятии вернула участок на побережье Байкала

Жительница Бурятии вернула участок на побережье Байкала

Она получила  его с нарушениями законодательства, не принимая участие в аукционе

В Бурятии судебные приставы обязали жительницу Прибайкальского района передать муниципалитету земельный участок, расположенный на побережье Байкала в  Гремячинске, сообщили в республиканском управлении ФССП.

С таким иском в суд, а также о признании недействительным договора аренды спорного земельного участка, заключенного между муниципальным образованием и арендатором, обратился районный прокурор.

Ранее прокурорская проверка деятельности муниципалитета выявила грубые нарушения земельного законодательства, ущемляющие права граждан на землю и интересы муниципального образования в сфере землепользования.

Как стало известно, после проведения открытого аукциона победитель заявил о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, сроком на 20 лет. Вместо того, чтобы обратиться к участнику торгов, который сделал предпоследнее предложение по цене предмета аукциона, организаторы заключили договор аренды указанного земельного участка с другим человеком, не являющимся участником аукциона.

На основании исполнительного документа в Прибайкальском районном отделе было возбуждено исполнительное производство. После разъяснения судебным приставом-исполнителем норм законодательства женщина по акту приема-передачи передала земельный участок площадью 700 кв метров Прибайкальской районной администрации.

Фото: «Номер один»


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