Жительница Бурятии вернула участок на побережье Байкала

Она получила его с нарушениями законодательства, не принимая участие в аукционе



В Бурятии судебные приставы обязали жительницу Прибайкальского района передать муниципалитету земельный участок, расположенный на побережье Байкала в Гремячинске, сообщили в республиканском управлении ФССП.



С таким иском в суд, а также о признании недействительным договора аренды спорного земельного участка, заключенного между муниципальным образованием и арендатором, обратился районный прокурор.



Ранее прокурорская проверка деятельности муниципалитета выявила грубые нарушения земельного законодательства, ущемляющие права граждан на землю и интересы муниципального образования в сфере землепользования.



Как стало известно, после проведения открытого аукциона победитель заявил о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, сроком на 20 лет. Вместо того, чтобы обратиться к участнику торгов, который сделал предпоследнее предложение по цене предмета аукциона, организаторы заключили договор аренды указанного земельного участка с другим человеком, не являющимся участником аукциона.



На основании исполнительного документа в Прибайкальском районном отделе было возбуждено исполнительное производство. После разъяснения судебным приставом-исполнителем норм законодательства женщина по акту приема-передачи передала земельный участок площадью 700 кв метров Прибайкальской районной администрации.



Фото: «Номер один»





