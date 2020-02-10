В Улан-Удэ поступили гемодиализные аппараты для БСМП

Два новых аппарата приобретены на средства «дальневосточной субсидии»



В Бурятии республиканская Больница скорой медицинской помощи получила два гемодиализных аппарата стоимостью 3,3 млн рублей, сообщила пресс-служба БСМП.



Иначе эти аппараты называют «искусственной почкой». Сама процедура представляет собой очищение организма с помощью специального фильтра, через который «прогоняется» кровь. Таким образом, из организма удаляются шлаки, которые скапливаются в крови за сутки. Когда течение заболевания осложнилось терминальной почечной недостаточностью, при которой почки человека уже не функционируют, эти аппараты – единственное спасение.



Благодаря двум новым аппаратам минимум 15 человек могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Ранее в больнице использовались семь аппаратов. Они имеют высокую степень износа.



Гемодиализный аппарат выполняет ряд функций, каждая из которых предназначена для того, чтобы сделать лечение как можно более эффективным и безопасным. Помимо очищения крови в диализаторе, он также отслеживает: кровоток, артериальное давление, количество удаленной жидкости, многие другие жизненно важные данные, которые помогают медикам обеспечить максимальную эффективность терапии.



Напомним, ранее в рамках нацпроекта «Здравоохранение» БСМП получила оборудование за 27 млн рублей для сосудистого отделения. А на средства единой «дальневосточной» субсидии были приобретены УЗИ премиум- класса и современный компьютерный томограф.



Фото: bsmp03.ru

