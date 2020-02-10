Главе Бурятии покажут «заготовку» Сагаалгана

Артисты республики готовятся выступить в Кремлевском дворце





Сагаалган-2020, который ознаменует приход Года Мыши, отметят широко. Праздничные мероприятия состоятся не только в Бурятии, но и в Москве. В столице республики первый день нового Лунного года отпразднуют 24 февраля, а в столице России - 25 и 26 февраля на главной сцене страны в государственном Кремлевском дворце.

«В этом году исполняется 30 лет со дня официального признания Сагаалгана государственным праздником в Бурятии», - рассказала министр культуры РБ Соелма Дагаева.К празднованию в Москве готовятся очень напряженно. Сегодня в Улан-Удэ намечено провести сводную репетицию. А в 17 часов концертную заготовку покажут главе региона Алексею Цыденову. Конечно, то, что увидит глава, не будет тем же самым, что покажут в Москве. Например, на сцене Кремлевского дворца постановки дополнительно снабдят шикарными спецэффектами, чего не будет в заготовке.Цены на представления в Москве разные. Но, как отметила Соелма Дагаева, в среднем, стоимость билета составляет 1500 рублей. Половина из них уже продана. Все надеются, что к дням представления продадутся все билеты.В двух представлениях примут участие солисты и коллективы не только Бурятии, но и Тывы и Калмыкии, которые тоже отмечают Лунный Новый год. Москвичам покажут всю жанровую палитру искусства – эстрада, народные мелодии на народных инструментах, этническое вокальное искусство, музыкальный театр, цирк.В Москву поедут театр «Байкал», артисты Театра оперы и балета, театр «Забава» и другие коллективы. Всего в праздничном шоу примут участие около трехсот артистов республики. А в Гербовом зале Кремля развернется крупная выставка о культуре бурятского народа и других народов Бурятии. Посетители увидят работы Даши Намдакова, Жигжита Баясхаланова, Зорикто Доржиева.В Кремлевском дворце можно будет получить консультацию врачей восточной медицины и составить астрологические прогнозы.В Бурятии Лунный Новый год отметят торжественным собранием общественности и концертом «Сагаалган. Генетический код». Земляков поздравят официальные лица региона, заслуженным людям вручат почетные награды. Выступят известные артисты из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Москвы и Монголии.Фото: «Номер один»