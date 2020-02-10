В Бурятии готовятся к цифровой переписи населения

Она пройдет 1-31 октября





Очередная перепись населения в России будет цифровой. Гражданин сможет самостоятельно заполнить анкету на сайте Госуслуг. После этого ему будет выдан код подтверждения. Когда переписчик придет к нему для опроса, гражданин должен просто назвать тому код, подтверждающий участие в переписи.

В Бурятии в качестве переписчиков задействуют 550 человек. Каждый будет снабжен планшетным компьютером и другой экипировкой. Руководитель Бурятстаа Александр Сарапов призывает честно отвечать на вопросы переписи. Но, если на какие-то вопросы вы не хотите отвечать, то разрешается не отвечать. Зарплата переписчика составит 17 тыс. рублей.Самостоятельно заполнить анкету переписи на Госуслугах можно в период 1-25 октября. По словам главы Бурятстата, первые итоги переписи станут известны в апреле 2021 года. Всероссийская перепись в России проходит каждые десять лет.Фото: «Номер один»