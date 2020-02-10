Депутаты Народного Хурала не нашли хищений на ЧМ по женскому боксу

Бурятия, впервые принимавшая соревнования мирового уровня (чемпионат мира по женскому боксу), получила от его проведения больше положительных и позитивных моментов. Хищений средств, выделенных на чемпионат, не выявлено. К такому выводу пришли члены Комитета Народного Хурала по межрегиональным связям национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям.
Депутаты заслушали отчет о проверке Счетной палаты по целевому и эффективному использованию средств республиканского бюджета АНО «Дирекция Чемпионата мира по боксу-2019». О принятых мерах по результатам проверки доложил министра спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, сообщили в пресс-службе парламента.
«Республика получила огромный имиджевый эффект, что который, так или иначе, будет конвертироваться», - отметил депутат Народного Хурала Владимир Ведерников. Поддержал коллегу и Сергей Дорош, подчеркнув, что «хищения бюджетных средств не было». Замечания же Счетной палаты будут способствовать дальнейшей более слаженной и четкой работе министерства, учитывая, что уже в апреле Бурятия примет чемпионат России по спортивной борьбе.
Напомним, что контрольный орган республики в плановом порядке проверил деятельность оператора проведения чемпионата. Как следует из итогового отчета Счетной палаты, проверка «не выявила фактов нецелевого использования бюджетных средств», вместе с тем указан ряд недостатков и нарушений. Для разъяснений депутаты Народного Хурала пригласили министра спорта.
По словам Вячеслава Дамдинцурунова, проведение международного чемпионата для Бурятии – это «первый опыт проведения мероприятия мирового масштаба и, несмотря на высокую оценку экспертов, не обошлось без недочетов. «При организации чемпионата мы столкнулись с множеством проблем, которые требовали оперативного решения», - отметил Вячеслав Дамдинцурунов. Министр остановился на основных пунктах недостатков и нарушений.
«Единовременная премия директору в размере 866 тыс рублей – некорректная информация, размещенная в СМИ, - пояснил министр, говоря о замечаниях по оплате труда и получении премий сотрудниками АНО. - Эта сумма премий, выплаченных по итогам проведения чемпионата 21 сотруднику дирекции из внебюджетных источников».
Средняя заработная плата за счет бюджетных средств составила 36,4 тыс рублей, дополнительные выплаты произведены из внебюджетных источников. При этом, для проведения чемпионата был привлечен всего один сторонний специалист. Все остальные - из Бурятии. Они приобрели колоссальный опыт и навыки, которые будут использованы при подготовке других мероприятий. Речь идет об организации проживания, питания, культурной программы, оформлениея площадок, изготовления полиграфической продукции и других услуг.
Остановился Вячеслав Дамдинцурунов на проведении дня отдыха «Байкальский пикник» для иностранных участников. Это около 400 человек из 57 стран мира: спортсмены и представители делегаций национальных спортивных сборных, исполкома АИБА, Федерации бокса России, международные судьи, технические делегаты. Расходы были направлены на организацию питания, концертную программу, презентацию туристического потенциала, строительство и оформление бивуака и другое.
Пояснил министр и по расходам из-за несостоявшегося приезда президента АИБА. Он отметил, что информация об этом поступила только за сутки, вместе с тем гостиница оказывает услуги только при полной оплате за весь период чемпионата, не говоря об авиабилетах.
Замечания по ненадлежащему хранению и использованию имущества устранены. Оно будет использоваться при проведении спортивных и молодежных мероприятий, а спортивный инвентарь и оборудование (ринги и другое) будут переданы в спортивные школы республики. Разъяснил министр и то, что касается организации питания волонтеров и расходы в иностранной валюте.
«В бухгалтерском учете недостатки были, - признал Вячеслав Дамдинцурунов. – В числе ошибок, допущенных АНО, например, неправильное указание статей расходов в сводном отчете, нарушения сроков оплаты авансовых платежей по договорам и далее. При этом, по факту проверки зафиксировано, что все выплаты имели целевой характер расходования и произведены согласно смете. Недостатки устраняются. Но все сделано для качественного проведения соревнования мирового уровня, что также являлось условиями соглашения, заключенного с международной организацией бокса АИБА».
Остановился министр и на мерах, принимаемых в целях исполнения требований представления Счетной палаты. По его словам, руководитель и сотрудники АНО «Дирекция Чемпионата мира по боксу 2019» уволены, работа по устранению недочетов министерством будет продолжена.
Как сообщал «Номер один»
, всего на проведение ЧМ по боксу среди женщин в столице республики выделили 161,6 млн рублей. Из них 32,1 млн получило министерство спорта России из федерального бюджета. Еще 105 млн рублей получила автономная некоммерческая организация (АНО) «Дирекция чемпионата мира по боксу 2019» - уже из бюджета Бурятии. Плюс 24,5 млн – внебюджетные средства. К слову, «Дирекция чемпионата мира по боксу – 2019» — это организация, созданная в Бурятии специально для организации ЧМ. Именно через нее и проходили основные деньги на эти цели. Роспуск дирекции и увольнение ее сотрудников не является формой их наказания. Это предполагалось изначально.
Фото: оргкомитет ЧМ по женскому боксу
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?