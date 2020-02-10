В Улан-Удэ готовятся выполнять поручение президента России

Запущен мониторинг школьных столовых





Столица Бурятии приступила к оценке возможностей улан-удэнских школ к организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов. Указание об этом дал мэр города Игорь Шутенков после недавнего послания президента России Владимира Путина. Лидер страны, напомним, заявил, что новшество должно быть внедрено к 2023 году.

Как пояснили в комитете по образованию города, уточняются показатели по столовым залам, школьным «пищевым» цехам и другим сторонам питания учеников.Подготовительная работа чрезвычайно важна. Пока город не будет на сто процентов готов к внедрению бесплатного горячего питания младшеклассников, федеральные власти не предоставят Улан-Удэ финансовые средства на запуск этой работы.Фото: «Номер один»