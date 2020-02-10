В Бурятии зарегистрирована добровольная пожарная охрана

Ее учредило АНО «Добровольческий корпус Байкала»





21 января в республике официально зарегистрировано Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана Республики Бурятия» (ДПО РБ).

В течение текущего года будет оформлен юридический статус добровольных пожарных команд и дружин в сельских поселениях республики, которые станут структурными подразделениями ДПО РБ. Вся эта работа позволит выстроить систему устойчивой финансовой и материальной поддержки пожарных-добровольцев. Будет обеспечено вакцинирование добровольцев от клещевого энцефалита и страхование.В перспективе в сельских поселениях сформируют мобильные аварийно-спасательные подразделения, которые смогут оказывать помощь местному населению.В реестре добровольных пожарных Бурятии находится 368 подразделений, в которых состоят почти две тысячи человек. Командиром ДПО Бурятии является Виталий Козленко, экс-работник МЧС.Фото: МЧС Бурятии