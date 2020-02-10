Забайкальский нацпарк не продавал земли у Байкала и его акваторию

Приватизированные 860 гектаров земель у Байкала не входили в число заповедных



Забайкальский национальный парк никогда не владел, следовательно, никому не передавал и не продавал 860 гектаров земли и части акватории Чивыркуйского залива Байкала, которые выкупил предприниматель из Иркутска.



Об этом говорится в официальном пресс-релизе «Заповедного Подлеморья». Объединенная дирекция Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка вынужденно выступила с разъяснениями резонансной информации, после публикации которой в нее «поступает множество возмущенных обращений граждан о недопустимости продажи и оформления в частную собственность земли Забайкальского национального парка».



«Участок земель, о котором идет речь в нашумевшем деле, никогда не входил в состав Забайкальского национального парка, а изначально, еще до его образования, был в собственности рыболовецкого колхоза «Байкалец». После, земельный участок был поделен на паи и роздан пайщикам. В 2015 году все участки выкупил предприниматель и оформил в собственность, как один земельный участок», - отмечается в заявлении.







В состав спорных земель вошли, в том числе, водно-болотные угодья, акватория протоки Исток, береговая полоса Чивыркуйского залива озера Байкал.







В заявлении «Заповедного Подлеморья» об этих переговорах почему-то не упоминается.





Фото: zapovednoe-podlemorye.ru и baikalproc.ru Забайкальский национальный парк никогда не владел, следовательно, никому не передавал и не продавал 860 гектаров земли и части акватории Чивыркуйского залива Байкала, которые выкупил предприниматель из Иркутска.Об этом говорится в официальном пресс-релизе «Заповедного Подлеморья». Объединенная дирекция Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка вынужденно выступила с разъяснениями резонансной информации, после публикации которой в нее «поступает множество возмущенных обращений граждан о недопустимости продажи и оформления в частную собственность земли Забайкальского национального парка».«Участок земель, о котором идет речь в нашумевшем деле, никогда не входил в состав Забайкальского национального парка, а изначально, еще до его образования, был в собственности рыболовецкого колхоза «Байкалец». После, земельный участок был поделен на паи и роздан пайщикам. В 2015 году все участки выкупил предприниматель и оформил в собственность, как один земельный участок», - отмечается в заявлении. Как сообщал «Номер один» , Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в в Верховном суде Бурятии оспаривает права иркутского предпринимателя на 860 гектаров земель на побережье Байкала. Проверкой установлено незаконное формирование, постановка на кадастровый учет и предоставление в частную собственность части уникальной природной территории. Иск о незаконности формирования участка природоохранная прокуратура подала в августе 2019 года в Баргузинский райсуд Бурятии, однако в ноябре суд отказал в его удовлетворении. Природоохранная прокуратура в апелляционном порядке настаивает на заявленном иске, требуя отмены решения суда первой инстанции.В состав спорных земель вошли, в том числе, водно-болотные угодья, акватория протоки Исток, береговая полоса Чивыркуйского залива озера Байкал. Кроме того, как информировал «Номер один» , владельцем крупного земельного участка на берегу Байкала в Бурятии, право собственности на который оспаривает природоохранная прокуратура, оказался бенефициар «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов сообщал «Интерфакс». Компания ИНК не имеет никакого отношения к этому делу. Это личный проект Николая Буйнова, который направлен на изучение и сохранение Байкала и прилегающих территорий. Проект носит некоммерческий характер. В настоящее время совместно с Забайкальским национальным парком ведутся консультации о создании парка эндемических культур растений озера Байкал, рассказал «Интерфаксу» представитель Буйнова.В заявлении «Заповедного Подлеморья» об этих переговорах почему-то не упоминается.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru и baikalproc.ru