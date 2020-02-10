В детсадах Улан-Удэ планируют повысить плату за питание

Полноценно накормить ребенка на 120 рублей уже невозможно





В столице Бурятии завершается опрос общественности по теме организации питания в детских садах.

«Питание в дошкольных образовательных учреждениях – это важный вопрос. На сайте «Активный горожанин» в данный момент организован мониторинг. Он будет продолжаться до 17 февраля. Чем больше родителей выскажут свое мнение, тем более объективную информацию мы сможем получить по организации питания в детских садах», - сообщила председатель комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.Подведены промежуточные итоги - за первую неделю опроса. 78 процентов родителей, в целом, удовлетворены качеством питания. У остальных есть вопросы.«Какие предложения вносят наши родители? Если сделать выборку по рейтину, то, прежде всего, они хотели бы добавить в меню детского сада больше фруктов и овощей. На втором месте – мясо и рыба. На третьем месте – кисломолочные продукты», - отмечает руководитель улан-удэнского образования.Тема питания в садиках постоянно в зоне внимания комитета. Так, до начала мониторинга было проведено три семинара на тему организации питания.«В детских садах не все нормы питания выполняются. На первом месте по невыполнению – кисломолочные продукты. И фрукты. Под руководством Светланы Васильевны (Трифоновой, заместителе мэра города – прим.) было проведено совещание с приглашением Роспотребнадзора. Роспотребнадзор тоже указывал, что при проведении проверок суточная норма не всегда выполняется», - честно констатирует Татьяна Митрофанова.Производственный контроль проводится раз в квартал в каждой школе и детском саде – забирается суточная норма продуктов, готовых блюд и все это направляется на лабораторное исследование (по объему, по составу жиров, белков, углеводов, по компонентному составу).По словам руководителя комитета, на семинарах ряд заведующих учреждениями обращали внимание на то, что соотношение стоимости питания и требуемых норм не соответствует.«На 120 рублей накормить полноценным питанием в детском саду достаточно сложно. Возьмите любого из нас. На руках 120 рублей и мы решили накормить ребенка качественным питанием и чтобы были все запрашиваемые нормы – первое, второе в обед, утром каши, сыры, масло и молоко. Шестьсот граммов молока – суточная норма для ребенка. Несмотря на то, что есть молочные каши, супы, надо еще и выдавать молоко. Насколько это возможно?», - не скрывают в комитете острого момента жизни.Разумеется, молоко и фрукты выдаются ребятишкам, но не по нормативам. «В силу того, что данные продукты являются дорогими по цене», - констатирует Татьяна Митрофанова.Чиновники подчеркивают, что последнее повышение родительской оплаты за питание в детсаду было пять лет назад.Сегодня пытаются выходить из положения, закупая продукты для детсадов оптом, что дешевле, чем в розницу. Положение облегчается тем, что повара получают зарплату из бюджета Улан-Удэ и она не учитывается при расчете стоимости питания.Кстати, в некоторых детсадах практикуется использование электронного меню. Как отмечают в комитете по образованию, это очень удобно. В нем автоматически уже заложены все необходимые нормы, рассчитаны все компоненты и элементы.Когда производственный контроль выявляет несоответствие питания воспитанников детсадов требуемым нормативам, руководителей образовательных учреждений наказывают.«Но и наказывать руководителей – достаточно сложный вопрос. Если на эти деньги невозможно приобрести столько продуктов, чтобы в полном объеме выдать норму, то вопрос «кто за это наказан» тоже можно рассматривать двояко», - акцентирует внимание Татьяна Митрофанова.Судя по всему, до прокуратуры эта ситуация пока не дошла. Но если прокурорская система решит отстоять права детей, то мэрии Улан-Удэ надо будет как-то решать вопрос.Выход, который приходит в голову в первую очередь, – это повышение оплаты родителей.«Кроме повышения родительской платы за питание в детских садах других мер невозможно принять, для того, чтобы улучшить это питание», - подытоживает Татьяна Митрофанова.Фото: «Номер один»