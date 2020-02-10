В Бурятии началась инвентаризация сельхозземель

Неиспользуемые участки будут изымать и передавать в земельный банк для инвесторов



Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева проводит инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения. До конца 2020 года Агентство планирует закончить работу по учету неиспользуемых земель в четырех регионах округа – в Бурятии, Забайкалье, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае.



«Неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения будут сформированы в земельный банк для дальнейшего предоставления инвесторам под реализацию сельскохозяйственных проектов. Для того, чтобы инвестору было удобно работать все эти земли заносятся в электронную карту», - отметил управляющий директор АПИ Абсамат Джанбориев.



По его словам, уже проведена инвентаризация земель в Приморском крае, Амурской области. «По результатам 2019 года эта работа выполнена в Приморском крае, Амурской области, частично - в Забайкальском крае и Еврейской автономной области. В результате только в Забайкальском крае «найден» 1 млн гектаров сельскохозяйственных земель, не поставленных на кадастровый учет, а также около 45 тыс гектаров земель в аренде, но не использующихся по назначению. Работа продолжается, данные будут обновляться. Мы предполагаем, что таких земель гораздо больше. По нашим предварительным оценкам, благодаря этим мерам на Дальнем Востоке можно будет ввести дополнительно до 3 млн гектаров земли», - заметил он.



Проект «банка сельхозземель» в электронном виде запущен агентством совместно с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока. Поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным во время ВЭФ-2017, сообщили в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Проект создания «банка сельхозземель» был представлен главе государства на полях пятого Восточного экономического форума в сентябре 2019 года. Работа находится под контролем вице-премьера Юрия Трутнева.



«На Дальнем Востоке государственные ресурсы должны использоваться по назначению и максимально эффективно. Земля должна приносить пользу регионам, пользу людям. А, значит, не должна зарастать бурьяном, простаивать из-за нерадивости арендаторов. А те инвесторы, которые хотят работать, выращивать сельхозкультуры, запускать производства молока и мяса, должны получать землю», - говорил Юрий Трутнев ранее.



Для «свободных» земель идет подготовка и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов земельных участков. После этого земельные участки ставятся на государственных кадастровый учет и регистрируется право собственности. Земли могут включаться составы территорий опережающего развития. Это позволит предоставлять инвестору под сельхозпроекты земельные участки без конкурсных процедур в порядке резидентства в ТОР. Контроль за реализацией инвестпроекта в ТОР осуществляет Корпорация развития Дальнего Востока .



При выявлении неиспользованных арендованных земель предпринимателю вначале направляется претензия, чтобы он выполнял условия договоров аренды. В случае неисполнения арендных обязательств в течение месяца муниципальное образование обращается в суд с иском о расторжении договора аренды.



«Инструмент «банка сельхозземель» апробирован при работе с несколькими инвесторами. Для них с помощью этого геосервиса отбирались земельные участки», - заметил генеральный директор АПИ Леонид Петухов.



С помощью «банка сельхозземель» можно посмотреть в конкретном муниципальном районе наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. В базовой карточке земельных участков дается информация по проведенной инвентаризации, есть фотоматериалы и обзорное видео. «Сервис оперативно обрабатывает заявки инвесторов. Это содействует более быстрому запуску инвестпроектов», - уточнил Леонид Петухов.



Фото: minvr.ru



