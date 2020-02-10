Житель Бурятии убил знакомого на охоте

Они принял силуэт приятеля, загонявшего дичь, за животное

В Бурятии 5 февраля на животноводческой стоянке, расположенной в 15 км от села Санага Закаменского района, обнаружено тело 24-летнего молодого человека с огнестрельным ранением головы. На ферме находились еще несколько молодых людей, один из которых – 20-летний юноша, рассказал о том, что он случайно выстрелил в потерпевшего из своего карабина во время охоты.



Возбуждено уголовное дело по 1 статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Длительный переход в глухую тайгу, к месту происшествия, участники следственно-оперативной группы проделали на лошадях. На месте были тщательно зафиксированы все следы преступления, изъяты образцы крови, составлены необходимые процессуальные документы. На основании полученных данных удалось полностью восстановить картину происшествия.



По данным следствия, 5 февраля двое жителей села Санага отправились в тайгу искать табун пропавших лошадей. По пути с местной животноводческой стоянки к ним для помощи присоединились двое знакомых. Однако поиски не увенчались успехом. Вечером перед обратной дорогой молодые люди решили поохотиться. У одного из них был с собой карабин. Он занял место на возвышенности, куда остальные должны были гнать дичь.



Через некоторое время после начала загона вооруженный охотник увидел на некотором расстоянии силуэт, принял его за животное и дважды прицельно выстрелил. Затем, подойдя ближе, он увидел тело своего приятеля. Пуля от одного из выстрелов попала молодому человеку в голову.



Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

