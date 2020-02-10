В аптеках Бурятии есть двухнедельный запас масок

Достигнута договоренность о дополнительной поставке в республику еще 500-700 тыс штук



В аптеках Бурятии, по данным на сегодняшний день, имеется двухнедельный запас медицинских масок. Кроме того, «Бурят-Фармация» ожидает поставку 150 тыс штук этих средств индивидуальной защиты, сообщили в минздраве республики.



Правительство Бурятии достигло договоренности с Минпромторгом России о поставке в регион еще 500-700 тыс масок. Поставки пройдут до конца недели. Маски будут распределены в медицинские организации и через государственные аптеки.



Также медицинские маски имеются в наличии в сети магазинов «Абсолют» по цене 4,8 рубля. Аптечная сеть республики в достаточном ассортименте и объеме обеспечена противовирусными препаратами.



Бурятское управление ФАС усилило контроль за ценообразованием на медицинские маски, еженедельно ведется мониторинг цен в аптеках республики. Управление проводит проверки при получении информации о завышении цен. Кроме того, обращения граждан по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях принимаются на горячую линию управления Росздравнадзора: 8 (800) 550-99-03.



Напомним, власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тыс. В России, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Между тем, число излечившихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, во всем Китае уже достигло 8,2%, что свидетельствует о том, что лечение начинает давать результаты. По последним данным, из больниц по всей стране выписали 3281 человека, сообщает



Фото: russian.news.cn В аптеках Бурятии, по данным на сегодняшний день, имеется двухнедельный запас медицинских масок. Кроме того, «Бурят-Фармация» ожидает поставку 150 тыс штук этих средств индивидуальной защиты, сообщили в минздраве республики.Правительство Бурятии достигло договоренности с Минпромторгом России о поставке в регион еще 500-700 тыс масок. Поставки пройдут до конца недели. Маски будут распределены в медицинские организации и через государственные аптеки.Также медицинские маски имеются в наличии в сети магазинов «Абсолют» по цене 4,8 рубля. Аптечная сеть республики в достаточном ассортименте и объеме обеспечена противовирусными препаратами.Бурятское управление ФАС усилило контроль за ценообразованием на медицинские маски, еженедельно ведется мониторинг цен в аптеках республики. Управление проводит проверки при получении информации о завышении цен. Кроме того, обращения граждан по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях принимаются на горячую линию управления Росздравнадзора: 8 (800) 550-99-03.Напомним, власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тыс. В России, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Между тем, число излечившихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, во всем Китае уже достигло 8,2%, что свидетельствует о том, что лечение начинает давать результаты. По последним данным, из больниц по всей стране выписали 3281 человека, сообщает РИА «Новости» Фото: russian.news.cn