СЦКК запустил новый биотопливный котел

В перспективе он сможет утилизировать древесные отходы всех районов Бурятии



В Бурятии Селенгинский ЦКК произвел запуск биотопливного котла - утилизатора с номинальной производительностью 75 тонн пара в час. Основным топливом котла являются кородревесные отходы комбината, образующиеся в процессе производства, сообщили в пресс-службе предприятия.



В настоящее время, после завершения трудоемкого и сложного монтажа, проведения пусконаладочных работ, получения разрешения от экспертной организации на эксплуатацию и режимной наладки, котел эксплуатируется в штатном режиме на номинальной нагрузке.



Ввод в эксплуатацию биотопливного котла позволит решить очень важные задачи для предприятия и республики в целом. А именно: повысить надежность использования основного оборудования теплоэлектростанции, что значительно улучшит экономические показатели предприятия; уменьшить потребление угля в среднем на 30-40 тыс тонн в год за счет переработки кородревесных отходов комбината.



В перспективе появляется возможность утилизировать древесные отходы Кабанского района и районов Бурятии и сократить загрязняющие вещества в дымовых газах, значительно снизив в совокупности нагрузку на окружающую среду, что послужит целям сохранения природоохранной зоны озера Байкал.



Стоимость биотопливного котла – 567 млн рублей. Источниками финансирования проекта стали: прибыль от текущей деятельности СЦКК, кредитные ресурсы.



Селенгинский ЦКК - одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии, единственный в мире целлюлозный комбинат, работающий по бессточной схеме в условиях замкнутого водооборота, введенного в августе 1990 года. Основными видами деятельности являются лесозаготовка, переработка лесосырья, производство сульфатной небеленой целлюлозы, картона тарного, гофропродукции. В 2015 году восстановил работу после угрозы банкротства. В конце 2013 года, когда комбинат входил структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски, из-за поломки оборудования и многомиллионных долгов производство на нем было приостановлено, без работы могли остаться более 1,5 тысячи человек. Однако 23 декабря 2013 года бурятская компания «Байл» выкупила контрольный пакета акций СЦКК у Bravelink Ltd. Региональное правительство оказало тогда предприятию административную поддержку. Новое руководство комбината начало модернизацию производства. Сейчас ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» претендует на статус резидента ТОР с планом запуска новой линии для производства пакетов из крафт-бумаги.



Фото: sckkbur.ru