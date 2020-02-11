В Бурятии стартовали «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

В подготовке конкурсантов участвуют чемпионы мира по «Танковому биатлону» прапорщик Бато Цыдыпов и старшина Иван Осеев



В Бурятии на полигоне Бурдуны Восточного военного округа стартовал первый отборочный этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», сообщили в пресс-службе ВВО.



Экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 в составе взводов состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.



В программу конкурса включено прохождение маршрута с препятствиями. При этом участники преодолевают эскарп, косогор, противотанковый ров с проходом, колейный мост. При прохождении «Индивидуальной гонки» участники преодолевают маршрут, протяженностью 7 км. На огневом рубеже полигона Бурдуны экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 м.



В подготовке участников конкурсов активное участие принимают действующие чемпионы мира по «Танковому биатлону» – прапорщик Бато Цыдыпов и старшина Иван Осеев, которые щедро делятся с ними своими знаниями и опытом.



Второй этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартует в конце февраля текущего года. В нем определят лучшие экипажи, которые примут участие в окружном этапе конкурсов.



Фото: пресс-служба ВВО

