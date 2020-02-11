В Улан-Удэ завышают цены на маски и противовирусные препараты

Команда «Молодежки ОНФ» совместно с Молодёжной палатой при Улан-Удэнском горсовете провела мониторинг аптек и выявила завышение цен на маски и противовирусные препараты в столице Бурятии, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.
«Всего проверено 19 аптек, в 13 из них маски отсутствуют в продаже. В остальных аптеках их цена существенно завышена, - пояснил участник команды «Молодежка ОНФ» Константин Адактуев. - Кроме того, в некоторых торговых сетях маски по одной штуке не продают, их необходимо приобрести как минимум 3-5 штук. Самая большая цена на простые трехслойные маски составила 21,3 руб, в одной из аптек в наличие были только анатомические – 3 штуки стоят 270 руб».
В соцсетях жители глубинки Бурятии направляли чеки и сигналы о завышении цен. В селе Хоринск можно купить три маски за 70 руб, а в Северобайкальске одна маска обойдется в 25 руб. При этом, средняя цена масок по России до завышения цен составляла 1,5 руб.
Также в аптеках проверялись цена на популярные лекарственные препараты: тамифлю, арбидол, игаверин, кагоцел, амиксин и ацикловир. Цены на тамифлю в Улан-Удэ остаются в пределах средней цене по стране, скорее всего это связано с его высокой ценой, поэтому спрос на него небольшой. В четырех аптеках цены на арбидол завышены на 100 руб, только в одной аптеке арбидол чуть выше средней цены.
На 100 и более рублей подорожал кагоцел в пяти аптеках, амиксин №6 в 10 аптеках, амиксин №10 при средней цене 886 руб в четырех аптеках стоит более 1 тыс рублей. Ацикловира в 12 аптеках вообще нет в наличие, а в двух аптеках его стоимость выросла в четыре раза.
«Собранные нами материалы с фотофиксацией и приложением чеков будут направлены в антимонопольную службу Бурятии и Росздравнадзор для принятия мер, - отметила член Молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском Совете депутатов Александра Глушкова. - Из-за дефицита масок жители республики вынуждены покупать их по завышенной в десятки раз цене, при этом аптечные сети нарушают права покупателей и отказываются продавать менее 3 штук».
Напомним, президент России и лидер ОНФ Владимир Путин на прошлой неделе на совещании с правительством предложил отзывать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
Между тем, кроме профилактики китайского коронавируса маски и препараты востребованы из-за сложной ситуации с ОРВИ. В последние две недели в школах Улан-Удэ рекомендовали школьникам использовать маски. С 10 февраля по предписанию Роспотребнадзора республики в школах введен карантин до особого распоряжения, а в дошкольных заведения введен масочный режим. Поэтому в Улан-Удэ вырос спрос на маски и лекарства.
Как сообщал «Номер один»
, минздрав республики пока транслирует официальный оптимизм. В аптеках Бурятии, по его данным, имеется двухнедельный запас медицинских масок. «Кроме того, «Бурят-Фармация» ожидает поставку 150 тыс штук этих средств индивидуальной защиты, сообщили в минздраве республики. Правительство Бурятии достигло договоренности с Минпромторгом России о поставке в регион еще 500-700 тыс масок. Поставки пройдут до конца недели. Маски будут распределены в медицинские организации и через государственные аптеки. Также медицинские маски имеются в наличии в сети магазинов «Абсолют» по цене 4,8 рубля. Аптечная сеть республики в достаточном ассортименте и объеме обеспечена противовирусными препаратами, отмечалось в последнем пресс-релизе ведомства.
Фото: ОНФ
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