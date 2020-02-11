В Улан-Удэ возбуждено дело в отношении водителя, покалечившего двух женщин

Был ли за рулем высокопоставленный сотрудник службы судебных приставов, в МВД умалчивают



Специализированным отделом по расследованию ДТП Управления МВД России по Улан-Удэ в отношении 56-летнего водителя, совершившего наезд на двух пешеходов в Улан-Удэ поздним вечером 8 февраля, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.











Как утверждалось в соцсетях, за рулем «Лексуса», якобы, был высокопоставленный сотрудник службы судебных приставов. В пресс-релизе МВД это не подтверждается и не опровергается. Пресс-служба УФССП по Бурятии обещала прокомментировать ситуацию после того, как получит о ней информацию.



Фото: соцсети

Специализированным отделом по расследованию ДТП Управления МВД России по Улан-Удэ в отношении 56-летнего водителя, совершившего наезд на двух пешеходов в Улан-Удэ поздним вечером 8 февраля, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщила пресс-служба МВД по Бурятии. Напомним , ранее появилась информация о том, что водитель автомашины «Лексус», следуя в состоянии алкогольного опьянения по дворовой территории на улице Октябрьская, совершил наезд на женщин 38 и 39 лет, с последующим наездом на бетонные блоки. В результате ДТП горожанки госпитализированы в медицинское учреждение, здоровью одной из них причинен тяжкий вред.Как утверждалось в соцсетях, за рулем «Лексуса», якобы, был высокопоставленный сотрудник службы судебных приставов. В пресс-релизе МВД это не подтверждается и не опровергается. Пресс-служба УФССП по Бурятии обещала прокомментировать ситуацию после того, как получит о ней информацию.Фото: соцсети