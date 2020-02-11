В Улан-Удэ репетируют Сагаалган для Кремлевского дворца

В Москве зрители увидят лучшие номера артистов Бурятии и ысокотехнологичные визуальные эффекты

В Улан-Удэ в физкультурно-спортивном комплексе накануне прошла первая репетиция концертной программы Восточного Нового года – праздника Сагаалган. Мероприятие пройдет в рамках Дней культуры Бурятии в Москве, сообщили в минкультуры Бурятии.Артисты Бурятии показали номера, которые будут представлены 25 и 26 февраля в самом главном концертном зале России, зрительный зал которого рассчитан на 6 тыс зрителей. Всего из Бурятии покорять Москву отправятся около 300 человек – это артисты, музыканты, художники, организаторы.В концертной программе примут участие Театр оперы и балеты им. Г. Цыдынжапова, Театр песни и танца «Байкал», Государственный цирк Бурятии, народный семейский ансамбль «Судьбинушка», театр народной музыки и танца «Забава», театра современного танца «Угол зрения», ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», тувинский музыкальный коллектив «Чиргидчин»,заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, заслуженная артистка Бурятии Мэдэгма Доржиева, заслуженный артист Бурятии Чингиз Раднаев, Тимур Болотов, Валико Гаспарян.Как уже отмечалось ранее, представление в Кремле охватит пять стихий учения буддизма; каждая из пяти частей имеет свое название: «Стихия воды», «Стихия земли», «Стихия дерева», «Стихия огня», «Стихия металла».«Мы готовим интересную программу. Будут представлено пять стихий буддизма. Начнется представление со стихии «Воды» - мы покажем отрывок из национального балета «Ангара». Каждую стихию представят наши номера. Мы выезжаем в 20-х числах февраля. Усиленно готовимся к этому масштабному событию. Сегодня мы впервые проводим большую сводную репетицию. В Кремлевском дворце в течение двух дней состоится показ одной программы. А 24 февраля в Москве пройдет монтировка сцены, просмотрим 3D. Сегодня мы репетируем без спецэффектов. Мы покажем номера, которые завоевали любовь бурятской публики, надеемся, что и в Москве зрители оценят наше профессиональное искусство. Каждое министерство приглашает своих коллег из федерального министерства, подведомственные учреждения приглашают тех, с кем сотрудничают. Так, Республиканский центр народного творчества пригласит Российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова. Думаем, что наша концертная программа благоприятно скажется на имидже Бурятии», - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.На репетицию в ФСК из Москвы прибыл режиссер Леонид Ситов. Кстати, для него это не первый проект в Улан-Удэ, осенью прошлого года он принял участие в качестве консультанта по визуальным эффектам на чемпионате мира по женскому боксу.«Когда только начали работать, мы думали на чем можно сделать акцент. Нам предложили съездить в Иволгинский дацан, где мы пообщались с ректором Буддийского университета, узнали много интересного о буддизме и республике. Тогда и возникла идея сделать концерт, в котором были бы пять стихий. Мы поняли, что порядок стихий менять нельзя, они взаимосвязаны. Первое – это стихия «Вода», из нее произошло все живое, вторая «Дерево», третья «Земля», затем «Металл». Все взаимосвязано, нам показалось, что это интересно. В шоу аллегорически будут показаны эти стихии. Будет представлена также история Бурятии, творческие коллективы. Мы считаем, что в программе собраны сильные артисты. Вся программа создана руководителями, живущими в Улан-Удэ, у нас есть приглашенные коллективы из буддийских регионов Тувы и Калмыкии. Мы решили сделать цельное шоу и включить их в свою программу. Что касается видео, то программа будет высокотехнологичной, достаточно сложной. Это будет достойный проект. Надеемся, к 25 февраля все будет сделано, - отметил Леонид Ситов.Напомним также, что Кремлевском дворце состоится выставка Национального музея Бурятии. Уникальный проект представит республику как место сакральной силы, религиозных традиций, символов буддизма. Основная идея выставки – это представление многовековой дружбы народов, живущих в республике.Фото: minkultrb.ru