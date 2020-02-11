Менеджеры СУЭК отмечены за проекты в Бурятии

Минвостокразвития России отметило ряд сотрудников СУЭК за содействие в развитии Дальнего Востока. Благодарности от министерства вручены начальнику отдела анализа пропускных способностей РЖД Игорю Куротченко и начальнику отдела промышленного железнодорожного транспорта Александру Чиркину, сообщила пресс-служба СУЭК.
Александр Чиркин отмечен за оптимизацию технологии совместной работы станции Челутай и Тугнуйского разреза, что позволило предприятиям СУЭК в Бурятии в 2019 году впервые в истории достичь рекордной суточной отгрузки вагонов 520 единиц.
Игорь Куротченко принимал активное участие в совместной с РЖД работе по приоритетным участкам на Восточном полигоне. Как информировал «Номер один»
, в январе 2020 года РЖД и СУЭК согласовали график и начали регулярное отправление поездов весом 7100 тонн на участке со станции Челутай до станции Ванино, что дает возможность компании увеличить объем погрузки угля в этом направлении до 2 млн тонн в год.
СУЭК
– одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
Фото: СУЭК
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