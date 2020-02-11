Вокруг Улан-Удэ замкнулось «кольцо» бешенства

Столица Бурятии сама объявлена угрожаемой зоной по бешенству







Эпизоотическая ситуация по бешенству животных в Бурятии остается напряженной. К имеющимся трем неблагополучным пунктам в Заиграевском районе за последнюю неделю дополнительно выявлено два случая заболевания среди диких плотоядных, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.



Антиген вируса бешенства выявлен 7 февраля из патматериала от лисицы, добытой в рамках мониторинга на общедоступных охотничьих угодьях в 4 км северо-западней от села Нижние Тальцы Заиграевского района. А 10 февраля лабораторно подтвержден диагноз в материале от погибшей лисы, поднятой вблизи стелы при въезде в Советский район Улан-Удэ по федеральной автомобильной дороге «Байкал».



В связи с тем, что оба случая зарегистрированы в непосредственной близости от Улан-Удэ, 11 февраля решением противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии определены неблагополучные и угрожаемые территории по бешенству, а также рассмотрен и утвержден межведомственный план мероприятий по ликвидации заболевания.



Эпизоотическими очагами определены те места, где были выявлены больные бешенством дикие животные. Неблагополучными пунктами объявлены территории в административных границах следующих населенных пунктов: Нурселение, Сужа, Сужа-2, ДНТ «Авиатор-2» Иволгинского района; сел Исток, Сокол, СНТ «Авиатор», микрорайона Аэропорт (Улан-Удэ), территории сел Вознесеновка и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, а также село Нижние Тальцы Заиграевского района.



Угрожаемой зоной по бешенству признаны территории Иволгинского, Заиграевского, Тарбагатайского районов и Улан-Удэ.



Идет подготовка документации для наложения карантина. По условиям карантина, в пределах неблагополучного пункта прекращается торговля домашними животными, запрещается вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных в зоопарки, либо с целью расселения в другие районы.



Совместно с медицинскими службами запланированы подворовые (поквартирные) обходы неблагополучного пункта для выявления лиц, нуждающихся в прививках против бешенства; проверки условий содержания домашних животных; выявления подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных. Параллельно, ветеринарные специалисты будут проводить внеплановые бесплатные вакцинации против бешенства.



Управление ветеринарии Бурятии напоминает, что всем владельцам животных необходимо провести регистрацию своих питомцев в учреждениях государственной ветеринарной службы республики, провести профилактическую вакцинацию против бешенства и соблюдать требования по выгулу домашних животных.



Главам администраций неблагополучных зон поручено: в кратчайшие сроки провести достоверный учет домашних животных на вверенных территориях с предоставлением данных в филиалы республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Необходимо принять организационные меры по предоставлению владельцами всех имеющихся домашних животных для клинического осмотра ветеринарным специалистам при проведении подворового и поквартирного обхода.



Кроме того, предлагается усилить работу муниципального контроля по нарушениям, связанным с выгулом и регистрацией домашних животных, по выпасу сельскохозяйственных животных, а также усилить разъяснительную работу среди населения по бешенству. Муниципальные власти также должны провести обследование всех имеющихся свалок на наличие кормовой базы для диких и домашних животных в виде биологических отходов, отходов мясного производства, кожевенного сырья. В случае обнаружения необходимо ликвидировать эту кормовую базу.



Фото: egov-buryatia.ru/uvet





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