В Бурятии возник «вал» незаконного импорта из Монголии

За год таможенники выявили более 720 коммерческих партий товаров, которые не декларировались



Таможенники Бурятии в 2019 году выявили в пунктах пропуска на границе с Монголией 724 коммерческие партии товаров, ввезенных без декларирования. Эти правонарушения составили более 30% от общего количества административных дел, возбужденных таможней за прошлый год, сообщили в ее пресс-службе.



По словам начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Кирилла Кожемякина, в основном без декларирования ввозились одежда и изделия из верблюжьей шерсти и кожи монгольского производства, буддийская атрибутика.



Кроме соблюдения весовых и стоимостных норм беспошлинного провоза товара, таможенники обращают внимание на характер перемещаемых товаров, это могут быть товары для личного пользования и товары для коммерческих целей. Так, если у гражданина в сопровождаемом багаже кроме 50 пар носков практически ничего нет, то у таможенного инспектора возникает резонный вопрос: с какой целью ввозится товар - для продажи или для личного пользования? Даже если он укладывается в действующие нормы беспошлинного провоза товара – не более 25 кг и в сумму не более 500 евро в эквиваленте.



Или же гражданин в течение месяца 20 раз заезжал в Монголию и выезжал с 20 шапками, завезя в общей сложности за месяц 200 шапок. Нередки случаи, когда граждане, пытаясь уйти от законных таможенных сборов, прячут свой товар под одеждой или в нишах автомобиля.



Для примера, сделаем простой расчет. Гражданин ввозит 20 пар перчаток из шерсти стоимостью 4000 рублей. Он должен заполнить пассажирскую таможенную декларацию и оплатить таможенную пошлину и НДС в сумме 1280 рублей. В случае недекларирования ему предстоит заплатить штраф от 2 до 8 тыс рублей с возможной конфискацией товара. В случае сокрытия товара от таможенного контроля штраф составит до 12 тыс рублей или товар конфискуют.



Напомним, что пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить заранее в электронном виде через информационный сервис «Подача пассажирской таможенной декларации» на официальном сайте ФТС России. Бесплатную консультацию по вопросам перемещения товаров через таможенную границу, можно получить в правовом отделении Бурятской таможни по адресу г. Улан-Удэ, ул. Военнова, 5. Предварительно позвонив по телефонам: (3012) 289 016, 289 040.



Сейчас воздушным транспортом без уплаты таможенных платежей разрешено возить в РФ товары для личного пользования стоимостью не более 10 тыс евро (в эквиваленте) или, если их вес превышает 50 кг. Другими видами транспорта (автомобильным, морским, железнодорожным) можно беспошлинно ввезти товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, весом не более 25 кг. При пересечении таможенной границы запрещается перемещать в сопровождаемом багаже холодное, огнестрельное и травматическое оружие; технические средства для негласного получения информации; препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества; агрохимикаты. Также существуют ограничения при перемещении в сопровождаемом багаже алкогольной и табачной продукции в количестве, превышающем установленные нормы беспошлинного ввоза таких товаров. Беспошлинно можно ввезти 3 литра алкоголя на совершеннолетнего гражданина и блок сигарет.



Фото: пресс-служба Бурятской таможни

