В Бурятии выплаты к юбилею Победы получат 6 тыс ветеранов

Выплаты пройдут автоматически на основании данных, имеющихся в ПФР



В Бурятии, по данным на 1 февраля, около 6 тыс человек получат выплаты к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



В том числе: 149 участников Великой Отечественной войны, 32 инвалида Великой Отечественной войны, 13 блокадников, 18 несовершеннолетних узников концлагерей, 826 вдов (вдовцов) участников и инвалидов Великой Отечественной войны,



Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ об осуществлении единовременной выплаты к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сумма выплат составит 75 и 50 тыс рублей.



Ветеранам; инвалидам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, Японией; вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны будет выплачено по 75 тыс рублей.

Единовременная выплата в размере 50 тыс рублей предусмотрена лицам, проработавшим в годы Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев (за исключением временно оккупированных территорий); лицам, награжденным медалями и орденами СССР «За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», и совершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.



Единовременная выплата будет произведена в апреле – мае 2020 года и доставлена вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР.



Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременная выплата будет предоставляться дополнительно к ежегодной выплате 10 тыс рублей, предусмотренной указом президента РФ от 24 апреля 2019 года.



В России сейчас насчитывается 1 102 822 получателя единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего на эти цели запланировано 67,8 млрд рублей.



Фото: «Номер один»

