В Улан-Удэ КамАЗ наехал на тепломагистраль

Под отключение тепла и горячей воды попала часть Железнодорожного района



В Улан-Удэ КамАЗ наехал сегодня около 17:00 на обратный трубопровод основного ствола тепломагистрали №4 в районе улицы Трактовой, 5б. В результате поврежден трубопровод диаметром 400 мм, образовался свищ. Под отключение теплоснабжения и горячей воды попадет часть объектов на территории Железнодорожного района, сообщили в городской администрации.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов, представители управления по ЧС администрации города и ТГК-14 выехали на место инцидента.



По предварительным данным, на устранение аварии может уйти несколько часов. Под отключение предположительно попадают объекты, расположенные на проспекте Автомобилистов, в основном - это коммерческие объекты и пять домов в микрорайне Зеленхоз, микрорайоны ЛВРЗ и Кирзавод. Однако сейчас решается вопрос о переключении части потребителей силами ТГК-14 на первую и пятую тепломагистраль.



Аварию в Железнодорожном районе сейчас устраняют силами коммунальных служб города и ТГК-14. Сейчас здесь работают две бригады ТГК-14, Комбинат по благоустройству. Вода выходит на проезжую часть ул. Трактовой, она будет откачиваться вакуумными машинами, после будет произведена подсыпка.



Фото: «Номер один»

