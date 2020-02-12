Заяц и черепахи

Пендель, хоть и хорош, но обладает кратковременным эффектом

Если вы видите человека, который двигается словно супергерой из комикса, обладающий сверхскоростью, знайте – он получил эту силу от главы Бурятии Алексея Цыденова. Дело в том, что он обладает древним знанием и ведает, как правильно провести ритуал, именуемый на почти утраченном языке как «пендель».- Вспоминая прошлый год, какое слово вы чаще всего произносили?- Быстрее.Такой диалог состоялся у Алексея Цыденова с читинским блогером, решившим взять у нашего главы интервью.Почему именно это слово, спросите вы. Для того чтобы ответить на этот вопрос, сходите как-нибудь в любое госучреждение и понаблюдайте, с какой скоростью работают его сотрудники. А после подумайте: если рядовые чиновники никуда не торопятся, то какова ситуация в верхах?Другой вопрос – помогло ли главе республики слово «быстрее». Ведь, на первый взгляд, чиновники в скорости не прибавили. С другой стороны, чтобы научить улитку бегать, одного года мало. А пендель, хоть и хорош, но обладает кратковременным эффектом.Нарисовал Укусика Покусай