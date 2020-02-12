ДФО испытывает дефицит кадров в сфере добывающей промышленности

Однако предприятия чаще ищут специалистов с опытом от трех до шести лет



Почти тысяча вакансий в сфере добычи сырья на Дальнем Востоке имеется сейчас на сайте hh. Активнее всего специалистов добывающих отраслей ищут в Забайкальском (13%) и Хабаровском краях (11%), сообщила служба Исследований компании



Более половины (55%) всех представленных вакансий приходится на сферу рудодобывающей промышленности. На добычу газа и нефти приходится 30% вакансий. На вакансии инженерных профессий приходится только 15% от всех предложений о работе.



Преимущественно требуются специалисты с опытом работы от трех до шести лет (48%) и специалисты с опытом от года до трех лет (38%). На специалистов без опыта работы приходится всего 2% вакансий. Без опыта работы можно устроится полевым специалистом, пробоотборщиком, машинистом и слесарем.



«На Дальнем Востоке наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в сфере добывающей промышленности. Конкуренция по Дальневосточному региону составляет всего два человека на место, в то время как по России конкурс на одну вакансию - шесть человек», – отмечает ведущий специалист по маркетингу и связям с общественностью HeadHanter Дальний Восток Валерия Первухина.



HeadHunter – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 39 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс.



Фото: pixabay.com Почти тысяча вакансий в сфере добычи сырья на Дальнем Востоке имеется сейчас на сайте hh. Активнее всего специалистов добывающих отраслей ищут в Забайкальском (13%) и Хабаровском краях (11%), сообщила служба Исследований компании Head Hunter Более половины (55%) всех представленных вакансий приходится на сферу рудодобывающей промышленности. На добычу газа и нефти приходится 30% вакансий. На вакансии инженерных профессий приходится только 15% от всех предложений о работе.Преимущественно требуются специалисты с опытом работы от трех до шести лет (48%) и специалисты с опытом от года до трех лет (38%). На специалистов без опыта работы приходится всего 2% вакансий. Без опыта работы можно устроится полевым специалистом, пробоотборщиком, машинистом и слесарем.«На Дальнем Востоке наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в сфере добывающей промышленности. Конкуренция по Дальневосточному региону составляет всего два человека на место, в то время как по России конкурс на одну вакансию - шесть человек», – отмечает ведущий специалист по маркетингу и связям с общественностью HeadHanter Дальний Восток Валерия Первухина.r – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 39 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс.Фото: pixabay.com