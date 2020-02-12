В Бурятии «управляшка» из-за плохой работы лишилась лицензии

Компания не выполняла обязанностей по содержанию жилья





Прокуратура Бурятии проверила работу управляющей компании «Северный регион», обслуживающей многоквартирные жилые дома в поселке Таксимо. Выявлены многочисленные нарушения.

«Ненадлежащее исполнение компанией обязанностей по содержанию домов привело к захламлению мест общего пользования бытовым и строительным мусором, разрушению элементов конструкций кровли, повреждению системы водоснабжения», констатировали в надзорном ведомстве.Прокуратура направила в суд иск, обязывающий компанию устранить выявленные нарушения. Суд требования прокурора удовлетворил.Однако управляющая компания не исполнила решение суда. Тогда прокурор обратился в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора для решения вопроса об аннулировании лицензии управляющей компании.Госстройжилнадзор с мнением прокуратуры согласился и лишил организацию права управления многоквартирными домами поселка. В настоящее время местные власти проводят конкурс на выбор новой управляющей компании.Фото: «Номер один»