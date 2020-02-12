Теплоэнергетики ликвидировали повреждения на теплосети в Улан-Удэ

В настоящее время подача теплоснабжения потребителям ведется в полном объеме



Специалисты «Улан-Удэнского энергетического комплекса» (ТГК-14) накануне в 21:47 устранили повреждение магистрального трубопровода диаметром 400 мм в районе ул. Трактовой. В работах участвовали две аварийные бригады и 12 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ТГК-14.



В настоящее время подача теплоснабжения потребителям ведется в полном объеме. Гидравлический и температурные режимы выдерживаются согласно заданным параметрам.

В случае, если в квартире или в части помещений отсутствует отопление, жителям многоквартирных домов необходимо обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомовой системы отопления, отметили в энергокомпании.









Фото: tgk-14.com

Специалисты «Улан-Удэнского энергетического комплекса» (ТГК-14) накануне в 21:47 устранили повреждение магистрального трубопровода диаметром 400 мм в районе ул. Трактовой. В работах участвовали две аварийные бригады и 12 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ТГК-14.В настоящее время подача теплоснабжения потребителям ведется в полном объеме. Гидравлический и температурные режимы выдерживаются согласно заданным параметрам.В случае, если в квартире или в части помещений отсутствует отопление, жителям многоквартирных домов необходимо обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомовой системы отопления, отметили в энергокомпании. Как сообщал «Номер один» , вчера в конце рабочего дня КамАЗ наехал 0 на обратный трубопровод основного ствола тепломагистрали №4 в районе улицы Трактовой, 5б. В результате поврежден трубопровод диаметром 400 мм, образовался свищ. Под отключение теплоснабжения и горячей воды попадет часть объектов на территории Железнодорожного района. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов, представители управления по ЧС администрации города и ТГК-14 побывали на месте инцидента.Фото: tgk-14.com