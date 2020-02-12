Житель Бурятии может в месяц кушать на 4,5 тыс рублей

Это цена минимального набора продуктов для здорового мужика, уверены в статведомстве

В Бурятии стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в январе 2020 года составила 4455,17 руб в расчете на месяц и по сравнению с декабрем 2019 года повысилась на 2,1 %, сообщает Бурятстат.В структуре стоимости условного набора продуктов питания наибольший удельный вес приходится на хлеб и продукты переработки зерна. В январе 2020 года по отношению к декабрю 2019 года произошел рост цен на вермишель (на 0,6 %), но отмечалось снижение цен на пшено (на 3,9 %) и рис шлифованный (на 1,2 %).Доля плодоовощной продукции в структуре набора занимает 19 %, из них наибольший удельный вес приходится на картофель. В январе наблюдалось повышение цен на капусту свежую (на 42,4 %), огурцы свежие (на 21,1 %), картофель (на 3,5 %).Доля молока и молочной продукции составила 20 % в стоимости набора. В январе из этой группы товаров выросли цены на сметану (на 0,8 %), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности (на 0,3 %), творог нежирный (на 0,1 %).Около 18 % в структуре набора продуктов питания приходится на мясопродукты, где более половины занимает говядина, треть – куры охлажденные и мороженые. В январе изменились цены на говядину (кроме бескостного мяса) (рост на 3,0 %), на куры охлажденные и мороженые (рост на 0,7 %), свинину (кроме бескостного мяса) (снижение на 0,3 %),Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Российской Федерации в январе 2020 года составила 4096,05 рублей в расчете на месяц, по Дальневосточному федеральному округу – 5478,48 рублей. Стоимость этого набора в январе 2020 года в Бурятии ниже в сравнении с другими регионами Дальневосточного федерального округа. Однако почему-то это статистика не утешает, а смешит.Фото: «Номер один»