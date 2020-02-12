12.02.2020
В Бурятии закрыли столовую и общежитие филиала колледжа туризма

В Бурятии закрыли столовую и общежитие филиала колледжа туризма

Специалистов индустрии гостеприимства готовили здесь в антисанитарных условиях  

В Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу общежития и столовой Могойтинского филиала Байкальский колледж туризма и сервиса, расположенного в селе  Могойто Курумканского района. С таким требованием в суд обратились специалисты Роспотребнадзора после внеплановой проверки, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Основанием для административного приостановления деятельности послужили нарушения нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении противоэпидемических мероприятий.

В день поступления исполнительного документа в Курмуканском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство и осуществлен выезд в село Могойто. По приезду на место совершения исполнительных действий судебные приставы опечатали здание общежития и столовой, а директора филиала предупредили об административной и уголовной ответственности.

В случае, если нарушения, послужившие основанием для закрытия объектов образовательного учреждения будут устранены, руководство колледжа вправе обратиться  в суд о досрочном прекращении административного наказания.

Фото: egov-buryatia.ru
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