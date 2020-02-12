В Бурятии закрыли столовую и общежитие филиала колледжа туризма

Специалистов индустрии гостеприимства готовили здесь в антисанитарных условиях



В Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу общежития и столовой Могойтинского филиала Байкальский колледж туризма и сервиса, расположенного в селе Могойто Курумканского района. С таким требованием в суд обратились специалисты Роспотребнадзора после внеплановой проверки, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Основанием для административного приостановления деятельности послужили нарушения нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении противоэпидемических мероприятий.



В день поступления исполнительного документа в Курмуканском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство и осуществлен выезд в село Могойто. По приезду на место совершения исполнительных действий судебные приставы опечатали здание общежития и столовой, а директора филиала предупредили об административной и уголовной ответственности.



В случае, если нарушения, послужившие основанием для закрытия объектов образовательного учреждения будут устранены, руководство колледжа вправе обратиться в суд о досрочном прекращении административного наказания.



Фото: egov-buryatia.ru

