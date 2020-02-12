В Улан-Удэ машина сбила 70-летнюю бабушку

Она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора

В Улан-Удэ в результате ДТП 70-летняя женщина с травмами госпитализирована в БСМП. Накануне в 18:00 26-летний водитель «Тойоты Креста», следуя по улице Терешковой в районе дома № 50 на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пожилую женщину.Бабушка перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в сторону трамвайной остановки, сообщили в республиканской ГИБДД.А около 16:00 в Прибайкальском районе 42-летний водитель автомашины «Хонда Цивик», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал», в районе села Таловка в условиях снегопада не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «Тойота Королла» под управлением водителя 1977 года рождения. В результате ДТП пассажир «Тойоты» (42-летняя женщина) госпитализирована.Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 35 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе два ДТП с пострадавшими.Фото: ГИБДД