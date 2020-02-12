В Бурятии за пять лет к ГТО присоединились более 80 тыс человек

В рейтинге ГТО республика занимает сейчас 27-е место среди 85 регионов России



В Бурятии по итогам последнего квартала прошлого года знаками отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» награждены 13 584 человека. Это рекордный показатель за весь период реализации комплекса ГТО в регионе, сообщили в минспорта республики.



В Улан-Удэ обладателями знаков отличия станут 6170 человек, из которых 2036 человек получат золотые знаки, 2460 – серебряные и 1674 - бронзовые знаки отличия. Среди сельских муниципальных образований наибольшее количество знаков присвоено в Кяхтинском районе, где будет выдано более 1000 знаков отличия комплекса ГТО. Более 800 знаков отличия и удостоверений к ним вручат в Тункинском, Закаменском и Джидинском районах, более 600 знаков отличия получат жители Заиграевского района.



По информации gto03.ru, в рейтинге регионов России по итогам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Бурятия занимает сейчас 27 место среди 85 регионов России. Это на 9 позиций выше, чем по итогам 2018 года. ублика Бурятия занимала 36 место.

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Рейтинг ГТО сформирован по 7 критериям в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше. По каждому из критериев начисляются баллы в обратной последовательности (85 баллов – за первое место, 1 балл – за 85-е). Возглавляют рейтинг регионы, набравшие наибольшее количество баллов. В тройке лидеров по качеству внедрения комплекса ГТО Воронежская область, Краснодарский край, Белгородская область. Бурятия заняла 4 место среди регионов ДФО после Чукотского автономного округа, Хабаровского округа и Амурской области. По всем семи критериям Бурятия набрала 356 баллов.



Согласно электронной базе данных ВФСК ГТО, в Бурятии в 2019 году приняли участие в выполнении испытаний комплекса более 27 тыс человек, среди которых успешно выполнили нормативы на знаки отличия более 23 тыс. Отметим, что в 2018 году количество жителей Бурятии, получивших знаки отличия комплекса ГТО, было в пять раз меньше, тогда было вручено 4273 знака отличия. Всего же за 5 лет к комплексу ГТО присоединились более 80 тысяч жителей Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru/minsport

