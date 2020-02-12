В Чите вылечили от коронавируса гражданина КНР

Его жена и дочь пока еще находятся под наблюдением медиков

В Чите сегодня выписан из краевой клинической инфекционной больницы гражданин КНР, находившийся на лечении с диагнозом «коронавирус». Результаты анализов дважды подтвердили у него отсутствие коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве края со ссылкой на Забайкальский ситуационный центр по коронавирусу.Мужчина получил необходимое комплексное лечение. Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. «Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть», - сказал главный врач медицинской организации Сергей Юрчук.Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока еще находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара.Напомним, в Забайкалье действует временный ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. Организован централизованный сбор российских граждан на китайской территории.При каждой районной больнице организованы ситуационные штабы, которые контролируют эпидобстановку на своей территории, также ведется сбор текущей информации о наличии необходимости лекарственных препаратов, загруженности коечного фонда, мерах профилактики. При министерстве здравоохранения Забайкальского края организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют забайкальцев, в числе прочего, по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу.Фото: 75.ru