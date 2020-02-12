Сенатор от Бурятии попросил поддержки для семей инвалидов с детьми

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поддержал это предложение



Сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев предложил рассмотреть возможность установления мер государственной поддержки для семей инвалидов-колясочников с детьми, сообщили в Народном Хурале республики.



Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике принял участие во встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, в ходе которой поднял вопрос об установлении меры социальной поддержки для инвалидов первой группы (инвалидов - колясочников), воспитывающих несовершеннолетних детей.



В стране много семей, в которых родитель является инвалидом первой группы и воспитывает несовершеннолетних детей. Источниками дохода такой семьи являются социальная пенсия, средний размер которой составляет 12 088,00 руб, и небольшая заработная плата другого родителя. А в некоторых случаях второй родитель не имеет возможности заниматься трудовой деятельностью по причине ухода за инвалидом, пояснил Алекснадр Варфаломеев.



Федеральный министр поддержал предложение сенатора. Проблема требует дополнительного изучения для поиска вариантов ее решения. В Комитете Совета Федерации по социальной политике на обсуждение был вынесен вопрос о разработке соответствующего законопроекта.



Фото: council.gov.ru

