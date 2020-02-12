Реконструкция театра «Ульгэр» в Улан-Удэ начнется в 2023 году

Реконструкция здания Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ начнется в 2023 году по нацпроекту "Культура". Об этом ТАСС
сообщили в правительстве региона.
Здание театра «Ульгэр» - единственного в Бурятии театра для детей и юношества, четырежды лауреата театральной премии России «Золотая маска» - было построено в 1916-1917 годах и является объектом культурного наследия. В 2017 году историческое здание было признано аварийным, его закрыли для посещений. В 2018 году «Ульгэр» временно покинул свой «дом», тогда же началось проектирование реконструкции.
«В настоящее время разработана проектно-сметная документация, она находится на экспертизе. Планируется реконструкция, начиная с 2023 года в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», - рассказали в правительстве, не уточнив стоимость проекта.
Ранее директор театра «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева сообщала ТАСС, что в результате реконструкции площадь здания, расположенного в самом центре Улан-Удэ, увеличится в два раза, почти до 3 тыс кв метров, зрительный зал будет расширен на 50 посадочных мест, до 200.
Театр «Ульгэр» основан в 1967 году в Улан-Удэ. В репертуаре театра около 40 спектаклей, в том числе поставленных по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов. В 2019 году «Ульгэр» был номинирован на награду в номинациях «Лучший спектакль», «Лучший режиссер в театре кукол», «Лучший художник в театре кукол» и «Лучшая работа актера в театре кукол». В 2020 году спектакль «…и звали его Домино» претендует на премию в трех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника».
Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годах. планируется выделить 113,5 млрд рублей. Одна из задач нацпроекта - увеличение посещаемости культурных учреждений в регионах РФ.
Фото: teatr-ulger.ru
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