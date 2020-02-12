В Чите будут судить «вора в законе» Тахи и его подельников

Преступное сообщество действовало и в Бурятии, самому Тахи приписывают роль главного идеолога субкультуры АУЕ



Прокурор Забайкальского края Василий Войкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 местных жителей. Они обвиняются в совершении более 160 преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ «создание преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, а также участие в преступном сообществе», сообщили в надзорном органе.



В числе других обвинений, предъявленным подсудимым, «вымогательство, совершенное организованной группой и в особо крупном размере», «кража, совершенная организованной группой»,»мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере», «грабеж, совершенный организованной группой», «разбой, совершенный организованной группой и в особо крупном размере», «неправомерное завладение автомобилем, совершенное организованной группой, причинившее особо крупный ущерб, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия», «покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».



По версии следствия, ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, в период с 2003 года с участием иных лиц создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом, совершавшим тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Забайкальского края (ранее – Читинской области) и за его пределами, включая Бурятию, где их интересовала незаконная добыча и продажа нефрита и связанные с этой сферой вымогательства. В большинстве районов региона действовали структурные подразделения, которые возглавляли назначаемые им руководители.



Участники преступного сообщества совершали вымогательства, грабежи, разбойные нападения, хищения автомашин, кражи в особо крупном размере, что крайне негативно сказывалось на криминогенной обстановке. В частности, одно из структурных подразделений в составе 22 человек специализировалось на вымогательстве денежных средств военнослужащих в Улетовском районе, причинив в 2008-2013 годах ущерб 50 потерпевшим на общую сумму 3,2 млн рублей. В настоящее время все они осуждены.



Деятельность преступного сообщества пресечена правоохранительными органами в результате проведения целого комплекса продолжительных оперативно-розыскных мероприятий. Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей или в местах лишения свободы. Сегодня уголовное дело, объем которого насчитывает около 200 томов, направлено для рассмотрения Забайкальский краевой суд.



Как сообщала ранее пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю, в начале 2000-х годов с целью раздела сфер преступного влияния ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, а также другие лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, влияние которых было распространено на ряд регионов Российской Федерации, вступили между собой в сговор, направленный на масштабное расширение своего влияния и подчинение преступных организованных групп, действовавших на территории Забайкальского края.



На протяжении десятилетия под покровительством Георгия Углавы в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Практически в каждом районе действовали структурные подразделения преступного сообщества, возглавляемого «вором в законе» Тахи. Участники созданной им организации занимались хищениями автомашин, а затем их возвратом за выкуп, вымогательствами денежных средств и имущества. Так, в одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у читинских предпринимателей имущество стоимостью 17 млн рублей. Потерпевшие были вынуждены передать злоумышленникам квартиру и дорогостоящие земельные участки.



Георгий Углава задержан в Москве читинскими оперативниками в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.



Расследованием преступлений, совершенных преступным сообществом, занимались наиболее опытные следователи специально созданной группы следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю. В ходе предварительного расследования сотрудники полиции провели сотни следственных действий, доказав причастность задержанных к 164 преступлениям. Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось почти пять лет. Объем обвинительного заключения составил более 11 тыс листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек.



Следует отметить, что после введения в статью 210 УК РФ четвертой части, которая предусматривает организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, это первое уголовное дело, направленное в суд следователями системы МВД России.



В настоящее время Георгий Углава отбывает срок по обвинению в вымогательстве у одного из предпринимателей Читы 400 тысяч рублей в 2007 году. В 2017 году Забайкальский краевой суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима с учетом времени, проведенного в СИЗО – с 2015 года. Всего за решеткой сейчас уже находятся около 100 его подельников. Им инкриминируют практически 800 фактов краж, разбоев, угонов и вымогательств. Тахи известен и как один из главных идеологов субкультуры АУЕ. Предполагается, что с его подачи система сборов денег в «общак» появилась даже в школах Забайкалья и соседних регионов, сообщают сайты primecrime.ru.



Фото: УМВД по Забайкальскому краю/ задержание Г.Углавы/скриншот Прокурор Забайкальского края Василий Войкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 местных жителей. Они обвиняются в совершении более 160 преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ «создание преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, а также участие в преступном сообществе», сообщили в надзорном органе.В числе других обвинений, предъявленным подсудимым, «вымогательство, совершенное организованной группой и в особо крупном размере», «кража, совершенная организованной группой»,»мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере», «грабеж, совершенный организованной группой», «разбой, совершенный организованной группой и в особо крупном размере», «неправомерное завладение автомобилем, совершенное организованной группой, причинившее особо крупный ущерб, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия», «покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».По версии следствия, ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, в период с 2003 года с участием иных лиц создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом, совершавшим тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Забайкальского края (ранее – Читинской области) и за его пределами, включая Бурятию, где их интересовала незаконная добыча и продажа нефрита и связанные с этой сферой вымогательства. В большинстве районов региона действовали структурные подразделения, которые возглавляли назначаемые им руководители.Участники преступного сообщества совершали вымогательства, грабежи, разбойные нападения, хищения автомашин, кражи в особо крупном размере, что крайне негативно сказывалось на криминогенной обстановке. В частности, одно из структурных подразделений в составе 22 человек специализировалось на вымогательстве денежных средств военнослужащих в Улетовском районе, причинив в 2008-2013 годах ущерб 50 потерпевшим на общую сумму 3,2 млн рублей. В настоящее время все они осуждены.Деятельность преступного сообщества пресечена правоохранительными органами в результате проведения целого комплекса продолжительных оперативно-розыскных мероприятий. Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей или в местах лишения свободы. Сегодня уголовное дело, объем которого насчитывает около 200 томов, направлено для рассмотрения Забайкальский краевой суд.Как сообщала ранее пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю, в начале 2000-х годов с целью раздела сфер преступного влияния ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, а также другие лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, влияние которых было распространено на ряд регионов Российской Федерации, вступили между собой в сговор, направленный на масштабное расширение своего влияния и подчинение преступных организованных групп, действовавших на территории Забайкальского края.На протяжении десятилетия под покровительством Георгия Углавы в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Практически в каждом районе действовали структурные подразделения преступного сообщества, возглавляемого «вором в законе» Тахи. Участники созданной им организации занимались хищениями автомашин, а затем их возвратом за выкуп, вымогательствами денежных средств и имущества. Так, в одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у читинских предпринимателей имущество стоимостью 17 млн рублей. Потерпевшие были вынуждены передать злоумышленникам квартиру и дорогостоящие земельные участки.Георгий Углава задержан в Москве читинскими оперативниками в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.Расследованием преступлений, совершенных преступным сообществом, занимались наиболее опытные следователи специально созданной группы следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю. В ходе предварительного расследования сотрудники полиции провели сотни следственных действий, доказав причастность задержанных к 164 преступлениям. Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось почти пять лет. Объем обвинительного заключения составил более 11 тыс листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек.Следует отметить, что после введения в статью 210 УК РФ четвертой части, которая предусматривает организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, это первое уголовное дело, направленное в суд следователями системы МВД России.В настоящее время Георгий Углава отбывает срок по обвинению в вымогательстве у одного из предпринимателей Читы 400 тысяч рублей в 2007 году. В 2017 году Забайкальский краевой суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима с учетом времени, проведенного в СИЗО – с 2015 года. Всего за решеткой сейчас уже находятся около 100 его подельников. Им инкриминируют практически 800 фактов краж, разбоев, угонов и вымогательств. Тахи известен и как один из главных идеологов субкультуры АУЕ. Предполагается, что с его подачи система сборов денег в «общак» появилась даже в школах Забайкалья и соседних регионов, сообщают сайты compromat.group Фото: УМВД по Забайкальскому краю/ задержание Г.Углавы/скриншот