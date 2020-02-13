В Бурятии инвалид год не мог получить бесплатных лекарств

Все это время препараты больному покупала его сестра на свои деньги







В прокуратуру Иволгинского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о нарушении прав ее брата, инвалида 1 группы, на бесплатное получение лекарств.

В нарушение закона Иволгинская центральная районная больница на протяжении года не обеспечивала инвалида необходимыми лекарствами. Женщина была вынуждена покупать брату препараты на собственные средства.По итогам проверки указанные женщиной факты подтвердились. Прокурор внес главврачу больницы представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, пациент обеспечен бесплатными лекарственными препаратами.Также прокурор через суд взыскал с больницы 14,5 тыс. рублей, затраченных женщиной на закупку лекарств для брата-инвалида.Фото: pixabay.com