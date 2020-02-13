Жители Бурятии чаще жалуются на качество промтоваров

Этой теме посвящены более половины обращений в Роспотребнадзор



В Бурятии основная доля жалоб населения в Роспотребнадзор приходится на качество непродовольственных товаров (51%), на качество продуктов питания пришлось 9,5 % обращений, сообщили в республиканском управлении ведомства.



Доля жалоб в сфере бытового обслуживания населения составила почти 9%, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг - 8%, финансовых услуг - 4%. Еще 2,5% обращений были связаны с приобретением товаров дистанционным способом, в частности через Интернет. В сравнении с 2018 годом количество обращений по этому вопросу возросло более чем в два раза



Всего в 2019 году в управлении рассмотрено 6394 обращения жителей Бурятии по вопросам защиты прав потребителей, что на 4% больше чем в 2018 году. Доля письменных обращений в сравнении с 2018 годом увеличилась на 45% (1622 обращения).



В прошедшем году специалисты управления в рамках федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей провели 971 внеплановую проверку. Наибольшее количество проверок связано с реализацией поручений президента и правительства РФ. В частности, по контролю соблюдения правил продажи отдельных видов товаров: размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов. Проверено более 1 тыс объектов торговли, выявлены факты ненадлежащего размещения молочных продуктов без визуального отделения их от иных продуктов, отсутствия соответствующих информационных надписей.



В целом, по фактам выявленных нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей управление вынесло 628 постановлений по делам об административных правонарушениях, сумма штрафов составила почти 1,4 млн рублей.



В рамках реализации полномочий по судебной защите прав потребителей в 2019 году специалисты управления дали 46 заключений в судах, подано в интересах потребителей 46 исковых заявлений, из которых 12 в интересах неопределенного круга потребителей. Из анализа судебной защиты прав потребителей следует, что наибольшее количество спорных ситуаций возникает в сфере розничной торговли непродовольственными товарами – 60% судебных дел. По результатам участия управления в судебной защите в 2019 году в пользу потребителей присуждено более 2 млн рублей, из них более 1,5 млн рублей в сфере розничной торговли непродовольственными товарами.



Фото: egov-buryatia.ru

