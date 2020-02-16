В Бурятии жильцы аварийного дома опасаются, что окажутся в братской могиле

Здание может рухнуть в любой момент



В Тарбагатайском районе Бурятии силовики ведут «наступление» на руководство сельского поселения «Тарбагатайское». Районная прокуратура пытается помочь жильцам аварийного дома по ул. Гагарина, 1. Однако муниципальные власти не спешат с оказанием помощи жителям, которые в любой момент могут стать жертвами обрушения аварийного дома.



Обнаглевшее поселение



Эта история тянется уже много времени. Граждане, проживающие в этом 12-­квартирном доме, возмущены отношением администрации поселения к их нуждам. Вместо того чтобы поддержать людей, своих земляков, поселенческая власть старательно от них отворачивается.



— Такая власть нам не нужна, — возмущенно говорят сельчане.



Напомним вкратце суть конфликта.



Дом по улице Гагарина, 1, находится в плачевном состоянии. Проживающие в нем люди постоянно обращали внимание администрации поселения на то, что он фактически является аварийным — надо собрать комиссию, осмотреть дом и выдать соответствующий акт. Увы, эффект был как если кинуть в стенку горсть гороха…



Как рассказывала тогда «Номер один» жительница дома Виктория Гордеева, сельчане были вынуждены нанять для обследования улан­-удэнскую фирму. Экспертный акт подтвердил аварийность дома. Строение даже деформировалось, искривилось, что отражало исчерпание несущей способности конструкции и опасность обрушения. Это было летом 2017 года.



Ткнув поселенческую администрацию носом в акт, жильцы сумели добиться создания муниципальной комиссии. Но, осмотрев дом, та отказалась признать строение аварийным. Дескать, можно обойтись капремонтом. Комиссия, кстати, была создана с нарушениями существующего порядка, не пригласили Госстройжилнадзор.



Нелепое, издевательское решение пришлось отменять через суд. Поселение заставили работать по закону, а не как хочется. В итоге осенью 2017 года комиссия признала, что дом аварийный и его надо расселять. Люди обрадовались.



На дворе 2020 год. Что там, в Тарбагатае? Решился ли вопрос? Как рассказала Виктория Гордеева, с которой мы вновь связались, дом до сих пор не расселен.



Бедные люди



Недавно жильцам стали предлагать какое-­то жилье для переезда. Оно вызвало возмущение.



— Нашему дому предложили две комнаты в общежитии и две квартиры в плачевном состоянии. Одну квартиру предлагали на втором этаже. Я ее видела — жженые полы, полностью отключено отопление, нет ни ванны, ни унитаза, все вынесено, окна выбиты. Там жил человек с открытой формой туберкулеза. Вел аморальный образ жизни. И нам ее предлагали. Там ремонт надо делать, — рассказала о положении дел Виктория Гордеева.



По ее словам, у мужчины, жившего там, есть две дочери, и они считают эту квартиру своей.



— Нам непонятно, кто собственник. То ли две его дочки, то ли муниципалы. Одна дочь живет в Иркутске, она приезжала и заявляла, что это их квартира, — недоумевает наша собеседница.



Некоторые собственники квартир просто оскорблены отношением. Они жалуются друг другу, что им звонят чиновники и в грубой форме выговаривают: «Если не съедете отсюда, приедем и выселим вас».



— Одна соседка с трудом ходит, а ей предложили переехать на второй этаж. Она говорит: «Я же подняться туда не смогу». Отвечают: «Да, мы понимаем, просто предлагаем», — повествует Виктория Гордеева.



Если надежда на помощь прокуратуры в ближайшее время не оправдается, то жительница Тарбагатая будет сама обращаться в суд на администрацию поселения. Потому что жить в страхе, что второй этаж вот­-вот обрушится на головы жителей первого и дом станет братской могилой, становится невыносимо.



А действительно, что поделывает прокуратура? В свое время именно данное силовое ведомство выступило на стороне жителей и подало в суд иск об отмене издевательских решений комиссии о признании дома по ул. Гагарина, 1, пригодным для проживания. Неужели махнули рукой на людей?



Обещают «дожать» поселение



— После публикации в газете «Номер один» проведена проверка. Установлено, что после проведения обследования дома он признан аварийным. Вынесены акт и заключение. Вместе с тем в соответствии с законом после вынесения данного решения сельским поселением выносится еще и распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещений, сроках расселения физических, юридических лиц, — сообщили нашему изданию в прокуратуре Тарбагатайского района.



Поселение такого распоряжения не вынесло, выяснило ведомство. Чтобы заставить администрацию поселения «Тарбагатайское» издать его, в конце ноября 2019 года райпрокуратура внесла чиновникам представление.



— В конце декабря поступил ответ о том, что запланировано проведение мероприятий — каждому владельцу жилого помещения хотят предложить для проживания имеющееся на территории поселения жилье, а в случае отказа предложат заключить соглашения о временном проживании в вышеуказанном доме, — отметила тарбагатайская прокуратура.



По словам ее представителя, ранее собственники квартир по ул. Гагарина, 1, уже заключали с поселением соглашения о том, что согласны до 1 января 2020 года проживать в этом аварийном доме.



Виктория Гордеева в разговоре с нашим корреспондентом сказала, что люди возмущены политикой поселения и не намерены подписывать никаких соглашений о продолжении проживания.



— Потом предложат опять и опять подписать соглашение. И так до бесконечности. Людей такое отношение не устраивает. Мы не хотим сидеть и ждать, когда второй этаж провалится вниз, — выразила она общее мнение жителей разваливающегося дома.



Поселение «Тарбагатайское» пообещало силовикам выпустить необходимые документы после окончания проведения мероприятий.



— Исполнение внесенного представления поставлено на контроль, и на сегодняшний день в сельское поселение направлен запрос о том, какие меры были приняты, — пояснили нам в райпрокуратуре.



Если граждане отказались от очередного подписания соглашений о пролонгировании своего проживания в аварийной развалюхе, а администрация не выпустила распоряжение о расселении, силовики обратятся с иском в суд об издании необходимого распоряжения с указанием дальнейших действий поселения по данному дому.



Хотя по большому счету соглашение о согласии людей проживать в опасном, аварийном доме вряд ли освобождает поселение от необходимости расселить дом. Однако суд в Бурятии дико непредсказуем. Это известно каждому, кто более-­менее знаком с бурятской судебной системой. Никто не в силах сказать, что взбредет в голову тому или иному служителю Фемиды. Особенно в сельской местности.



Поэтому, находясь на пороге судебного разбирательства, жильцам дома действительно лучше не давать в руки поселенческих «вождей» лишние козыри. В ходе процесса они, вероятно, будут яростно отбиваться.



Но почему прокуратуре не обратиться в суд без всяких предварительных этапов? Оказывается, изменения, внесенные в законы, обязали прокуратуру, прежде всего, стараться урегулировать проблемы в досудебном порядке (внося прокурорские представления и т. д.).



— Если бы мы предъявили исковое заявление просто так, без предварительной работы, суд просто отказался бы его рассматривать, — отметили в прокуратуре района.



И если в ходе предварительной работы поселение просит время для осуществления каких-­то действий, ему должны предоставить его. Но у любого времени есть свой предел. «Номер один» будет следить за развитием этой возмутительной истории.



Петр Санжиев, «Номер один».