Не во всем виноваты гены

Почему характер не передается по наследству?



Мы разбираемся в новых технологиях, но практически ничего не знаем о том, как работает наша психика. Мы уверены, что такие вещи, как, например, алкоголизм, любовь к музыке или чистоплотность передаются генетически от родителей к детям. Но это не так. Почему человек становится тем, кто он есть, какие свойства наследует от предков, а какие приобретает из окружения, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Наследуемый базис



- Игорь Валерьевич, порой нам приходится слышать умозаключения, которые сводятся к фразе «яблоко от яблони недалеко падает». Разъясните, что в человеке передается генами, а что нет? Насколько наследуема личность или она есть результат влияния среды?



- Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться, что такое личность. На сегодняшний день нет ее единого понимания. Существует множество теорий, но лично я являюсь приверженцем уровневой концепции личности, которая гласит, что все психические свойства человека образуют некую систему уровней, надстроек, в зависимости от степени своей сложности.



Базовый уровень — это формально-динамические характеристики субъекта. По сути, это не что иное, как свойства нервной системы, которые определяемые тремя основными характеристиками. Первое свойство - сила или слабость нервной системы. Иными словами, какой силы должен быть внешний сигнал для того, чтобы запустить процесс, допустим, возбуждения в нервной системе. Для человека с сильной нервной системой сигнал должен быть достаточно сильным, для человека со слабой НС - слабым.



Второе свойство – преобладание процессов возбуждения или процессов торможения. Вся нервная система, все процессы – это либо процессы возбуждения нервного импульса, либо процесс его угасания. Возбуждение приводит к повышению нервной активности, а торможение – к понижению. Поэтому одни люди при возбуждении начинают вести себя очень бурно, а другие при том же самом воздействии - тормозят свою активность. Так, если человека резко испугать, один закричит, а другой застынет.



Третья характеристика – это подвижность нервных процессов. Насколько легко и быстро сменяются процессы возбуждения и торможения. От этого зависят скорости реакций на изменяющуюся ситуацию. Например, у одного человека процесс возбуждения долго не утихает, и, если он разозлится, это надолго. А у другого скорость переключения большая, и, если он рассердится, быстро успокаивается.



Сочетание этих трех свойств нервной системы дает нам достаточно большое многообразие различных вариантов реакций человека. Безусловно, эти свойства нервной системы наследуемы. Это нейрофизиологический базис нашей психики, темперамент. На нем происходит нарастание второго слоя, так называемых динамических характеристик.



Уровень характера



На этом уровне базовые свойства начинают заполняться определенным психическим содержанием. В первую очередь, эмоциональным. Например, одни люди склонны к переживанию эмоций негативного спектра - злости, гнева, тоски. А другие - к переживаниям более позитивных эмоций, они активны, с хорошим настроением, подвижны.



По сути, мы видим, что базовый уровень (темперамент) у этих двух людей одинаков, они обладают схожими свойствами – оба достаточно сильные, средней степени подвижности, с преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения. Но в содержательном плане у одного преобладают эмоции негативного спектра, а у другого – позитивного. Получается, характер-то их различается, несмотря на то, что базовые свойства одинаковые. Перед нами два характера - одни угрюмые, грустные и злобные, а другие – веселые, легкие и общительные.



- Передается ли генетически склонность к оптимизму или пессимизму? Какова доля наследственности в формировании второго динамического уровня?



- Этот вопрос на сегодня открыт, есть данные как «за», так и «против». Те два типа характера, которые я описал, считаются преимущественно эндогенными, то есть большая часть свойств обусловлена наследственностью. Но при этом выделяются еще и социальные факторы - в первую очередь, это фактор семьи. Эти воздействия более чувствительны в раннем детстве. Например, воспитание в жестоких условиях формирует угрюмо-раздражительный тип. Но при этом воспитание в позитивном поле вовсе не гарантирует формирование характера активного, позитивного типа.



Таким образом, на уровне характера доля влияния наследственности начинает снижаться и повышается влияние факторов среды, именно тех, что имеют наиболее раннее действие. Поэтому психологи и утверждают, что характер человека формируется уже к трем-пяти годам.



Мотивы не наследуются



Что интересно, люди, имеющие один и тот же характер, могут быть в жизни диаметрально противоположными друг другу. А это уже третий уровень индивидуальности, которую можно назвать собственно личностью. Она определяет не динамические характеристики человека, а направленность психики. Это мотивы, установки, мировоззрение, ценностная ориентация - то, чем мы обычно характеризуем человека.



В этом плане люди со схожим типом характера могут быть совершенно разными личностями, поскольку их конкретное психическое содержание абсолютно разное. Например, тип угрюмый, раздражительный, склонный к формированию аффективных реакций, достаточно педантичный и несколько застревающий, копающийся в мелочах, - это его характер. Но при наполнении конкретным мотивационным содержанием из такого человека, как писал психиатр Андрей Евгеньевич Личко, может выйти как замечательный ученый, так и выдающийся преступник.



Дело в том, что эти динамические психические свойства позволяют достаточно хорошо реализовывать различные виды деятельности, а вот что это будет за деятельность, каковы ее мотивы, ценности, уже в полной мере зависит от социума. Вклад наследственности в этот уровень уже отсутствует как таковой. Потому что базисным кирпичом, который складывает этот третий уровень, является не что иное, как мотив (способ удовлетворения потребностей). Потребностей много, способов их удовлетворения тоже, какие-то способы я использую, какие-то закрепляются, какие-то становятся доминирующими и в конечном итоге начинают генерализовываться – расширяться на другие сферы и потребности. Однако никаких теоретических или эмпирических подтверждений того, что мотив может передаваться наследственно, на сегодняшний день нет.



- Значит, нельзя сказать, что если отец - вор, то и сын будет вором из-за того, что у него плохая генетика?



- Интересный вопрос - почему в обыденной жизни мы так часто видим, что отец и сын похожи именно личностью? Есть ведь как династии врачей, так и преступников. Все дело в том, какие механизмы задействованы в выстраивании этого третьего, личностного мотивационного уровня. Мы, конечно, можем целенаправленно подкреплять тот или иной способ поведения путем различного рода поощрений. Но даже в этом случае не удастся выстроить необходимую нам личность. Потому что человек обладает самосознанием, рефлексией, он способен к самоподкреплению. Он сам способен в какой-то степени формировать свои мотивы.



Приемный ребенок и гены



В этой связи вопрос - почему же выбираются одни способы удовлетворения потребностей, а не другие? Здесь выделяются два основных механизма формирования личности – идентификация и отчуждение, основанные на рефлексивности самосознания. Вопрос в том, с кем человек себя идентифицирует и от кого он отчуждается. При стабильной адаптации и социализации ребенок идентифицирует себя со своими родителями, перенимает их способы поведения, систему мотивов, мировоззрение и чувствует себя частью семьи. В итоге вырастает похожим на своих родителей. Это нормальный и закономерный механизм.



Обратный механизм – отчуждение. Ребенок, который растет в этой семье, видит и другие формы поведения. Например, что соседи пьют и гуляют. Он знает, что его семья осуждает такое поведение, и у него запускается механизм отчуждения – я не такой, как они. Формируется система мотивов, убеждений и установок, что вести такой разгульный образ жизни неприемлемо. В итоге у него сформировались две системы – я такой, как мои родители, и я не такой, как асоциальные соседи.



Однако ситуации могут быть абсолютно разные. Если семейная система претерпела искажения или разрушилась, тогда процессы идентификации и отчуждения происходят точно так же, но ориентация ребенка может измениться коренным образом.



Например, благополучная семья взяла приемного ребенка. Его кровная семья асоциальная, и он никогда ее не видел. Ребенок знает, что он не является членом новой семьи, он идентифицирует себя как приемный. Здесь запускаются механизм отчуждения от приемной семьи и процесс идентификации себя с кровными родственниками.



Если приемная семья демонстрирует (вербально или нет) отвержение кровной семьи ребенка и ее образа жизни, то у малыша начинает осуществляться гиперидентичность себя по принципу защиты с кровной семьей и еще большее отторжение приемной. В итоге мы видим, что ребенок демонстрирует совершенно другое поведение. И самый простой вывод, который делают приемные родители, – он унаследовал эти черты. Но он не наследовал. Он их приобрел в процессе социализации в той системе, которой оказался.



Эти системы очень и очень сложны, они не подчиняются каким-то простым линейным объяснениям. Все изменения, искажения и нарушения семейных систем определенным образом влияют и на процессы идентификации и отчуждения, происходящие с ребенком, и на формирование его личности и содержательного наполнения.



Семья не является изолированной системой, она входит в более крупную социальную систему, в которую также оказывается включен малыш. Каким вырастет ребенок, чем он будет мотивироваться, какой будет личностью? Это зависит от такого количества факторов, которые предугадать невозможно. Единственно, о чем мы можем сказать однозначно, что наличие конфликтов и дисгармоничных отношений в этих системах формирует внутриличностные конфликты и дисгармоничность ребенка. Поэтому да, подвижность или, наоборот, медлительность это во многом результат генетического влияния. А вот пристрастие к алкоголю, азартным играм или чтению книг не передается по наследству, это то, что приобретается в ходе социализации, в результате таких механизмов, как идентификация и отчуждение.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Мы разбираемся в новых технологиях, но практически ничего не знаем о том, как работает наша психика. Мы уверены, что такие вещи, как, например, алкоголизм, любовь к музыке или чистоплотность передаются генетически от родителей к детям. Но это не так. Почему человек становится тем, кто он есть, какие свойства наследует от предков, а какие приобретает из окружения, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться, что такое личность. На сегодняшний день нет ее единого понимания. Существует множество теорий, но лично я являюсь приверженцем уровневой концепции личности, которая гласит, что все психические свойства человека образуют некую систему уровней, надстроек, в зависимости от степени своей сложности.Базовый уровень — это формально-динамические характеристики субъекта. По сути, это не что иное, как свойства нервной системы, которые определяемые тремя основными характеристиками. Первое свойство - сила или слабость нервной системы. Иными словами, какой силы должен быть внешний сигнал для того, чтобы запустить процесс, допустим, возбуждения в нервной системе. Для человека с сильной нервной системой сигнал должен быть достаточно сильным, для человека со слабой НС - слабым.Второе свойство – преобладание процессов возбуждения или процессов торможения. Вся нервная система, все процессы – это либо процессы возбуждения нервного импульса, либо процесс его угасания. Возбуждение приводит к повышению нервной активности, а торможение – к понижению. Поэтому одни люди при возбуждении начинают вести себя очень бурно, а другие при том же самом воздействии - тормозят свою активность. Так, если человека резко испугать, один закричит, а другой застынет.Третья характеристика – это подвижность нервных процессов. Насколько легко и быстро сменяются процессы возбуждения и торможения. От этого зависят скорости реакций на изменяющуюся ситуацию. Например, у одного человека процесс возбуждения долго не утихает, и, если он разозлится, это надолго. А у другого скорость переключения большая, и, если он рассердится, быстро успокаивается.Сочетание этих трех свойств нервной системы дает нам достаточно большое многообразие различных вариантов реакций человека. Безусловно, эти свойства нервной системы наследуемы. Это нейрофизиологический базис нашей психики, темперамент. На нем происходит нарастание второго слоя, так называемых динамических характеристик.На этом уровне базовые свойства начинают заполняться определенным психическим содержанием. В первую очередь, эмоциональным. Например, одни люди склонны к переживанию эмоций негативного спектра - злости, гнева, тоски. А другие - к переживаниям более позитивных эмоций, они активны, с хорошим настроением, подвижны.По сути, мы видим, что базовый уровень (темперамент) у этих двух людей одинаков, они обладают схожими свойствами – оба достаточно сильные, средней степени подвижности, с преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения. Но в содержательном плане у одного преобладают эмоции негативного спектра, а у другого – позитивного. Получается, характер-то их различается, несмотря на то, что базовые свойства одинаковые. Перед нами два характера - одни угрюмые, грустные и злобные, а другие – веселые, легкие и общительные.- Этот вопрос на сегодня открыт, есть данные как «за», так и «против». Те два типа характера, которые я описал, считаются преимущественно эндогенными, то есть большая часть свойств обусловлена наследственностью. Но при этом выделяются еще и социальные факторы - в первую очередь, это фактор семьи. Эти воздействия более чувствительны в раннем детстве. Например, воспитание в жестоких условиях формирует угрюмо-раздражительный тип. Но при этом воспитание в позитивном поле вовсе не гарантирует формирование характера активного, позитивного типа.Таким образом, на уровне характера доля влияния наследственности начинает снижаться и повышается влияние факторов среды, именно тех, что имеют наиболее раннее действие. Поэтому психологи и утверждают, что характер человека формируется уже к трем-пяти годам.Что интересно, люди, имеющие один и тот же характер, могут быть в жизни диаметрально противоположными друг другу. А это уже третий уровень индивидуальности, которую можно назвать собственно личностью. Она определяет не динамические характеристики человека, а направленность психики. Это мотивы, установки, мировоззрение, ценностная ориентация - то, чем мы обычно характеризуем человека.В этом плане люди со схожим типом характера могут быть совершенно разными личностями, поскольку их конкретное психическое содержание абсолютно разное. Например, тип угрюмый, раздражительный, склонный к формированию аффективных реакций, достаточно педантичный и несколько застревающий, копающийся в мелочах, - это его характер. Но при наполнении конкретным мотивационным содержанием из такого человека, как писал психиатр Андрей Евгеньевич Личко, может выйти как замечательный ученый, так и выдающийся преступник.Дело в том, что эти динамические психические свойства позволяют достаточно хорошо реализовывать различные виды деятельности, а вот что это будет за деятельность, каковы ее мотивы, ценности, уже в полной мере зависит от социума. Вклад наследственности в этот уровень уже отсутствует как таковой. Потому что базисным кирпичом, который складывает этот третий уровень, является не что иное, как мотив (способ удовлетворения потребностей). Потребностей много, способов их удовлетворения тоже, какие-то способы я использую, какие-то закрепляются, какие-то становятся доминирующими и в конечном итоге начинают генерализовываться – расширяться на другие сферы и потребности. Однако никаких теоретических или эмпирических подтверждений того, что мотив может передаваться наследственно, на сегодняшний день нет.- Интересный вопрос - почему в обыденной жизни мы так часто видим, что отец и сын похожи именно личностью? Есть ведь как династии врачей, так и преступников. Все дело в том, какие механизмы задействованы в выстраивании этого третьего, личностного мотивационного уровня. Мы, конечно, можем целенаправленно подкреплять тот или иной способ поведения путем различного рода поощрений. Но даже в этом случае не удастся выстроить необходимую нам личность. Потому что человек обладает самосознанием, рефлексией, он способен к самоподкреплению. Он сам способен в какой-то степени формировать свои мотивы.В этой связи вопрос - почему же выбираются одни способы удовлетворения потребностей, а не другие? Здесь выделяются два основных механизма формирования личности – идентификация и отчуждение, основанные на рефлексивности самосознания. Вопрос в том, с кем человек себя идентифицирует и от кого он отчуждается. При стабильной адаптации и социализации ребенок идентифицирует себя со своими родителями, перенимает их способы поведения, систему мотивов, мировоззрение и чувствует себя частью семьи. В итоге вырастает похожим на своих родителей. Это нормальный и закономерный механизм.Обратный механизм – отчуждение. Ребенок, который растет в этой семье, видит и другие формы поведения. Например, что соседи пьют и гуляют. Он знает, что его семья осуждает такое поведение, и у него запускается механизм отчуждения – я не такой, как они. Формируется система мотивов, убеждений и установок, что вести такой разгульный образ жизни неприемлемо. В итоге у него сформировались две системы – я такой, как мои родители, и я не такой, как асоциальные соседи.Однако ситуации могут быть абсолютно разные. Если семейная система претерпела искажения или разрушилась, тогда процессы идентификации и отчуждения происходят точно так же, но ориентация ребенка может измениться коренным образом.Например, благополучная семья взяла приемного ребенка. Его кровная семья асоциальная, и он никогда ее не видел. Ребенок знает, что он не является членом новой семьи, он идентифицирует себя как приемный. Здесь запускаются механизм отчуждения от приемной семьи и процесс идентификации себя с кровными родственниками.Если приемная семья демонстрирует (вербально или нет) отвержение кровной семьи ребенка и ее образа жизни, то у малыша начинает осуществляться гиперидентичность себя по принципу защиты с кровной семьей и еще большее отторжение приемной. В итоге мы видим, что ребенок демонстрирует совершенно другое поведение. И самый простой вывод, который делают приемные родители, – он унаследовал эти черты. Но он не наследовал. Он их приобрел в процессе социализации в той системе, которой оказался.Эти системы очень и очень сложны, они не подчиняются каким-то простым линейным объяснениям. Все изменения, искажения и нарушения семейных систем определенным образом влияют и на процессы идентификации и отчуждения, происходящие с ребенком, и на формирование его личности и содержательного наполнения.Семья не является изолированной системой, она входит в более крупную социальную систему, в которую также оказывается включен малыш. Каким вырастет ребенок, чем он будет мотивироваться, какой будет личностью? Это зависит от такого количества факторов, которые предугадать невозможно. Единственно, о чем мы можем сказать однозначно, что наличие конфликтов и дисгармоничных отношений в этих системах формирует внутриличностные конфликты и дисгармоничность ребенка. Поэтому да, подвижность или, наоборот, медлительность это во многом результат генетического влияния. А вот пристрастие к алкоголю, азартным играм или чтению книг не передается по наследству, это то, что приобретается в ходе социализации, в результате таких механизмов, как идентификация и отчуждение.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru