В Бурятии опасные участки дорог обустраивают только после страшных трагедий

За недосмотр властей приходится расплачиваться жизнями





Так уж принято в нашей стране, как и в республике, что зачастую проблемы замечают и наводят порядок только после страшных инцидентов. В том числе это касается и дорожной ситуации. Так, в Бурятии есть немало опасных дорожных участков, которые обустраивают должным образом только после трагических смертей пешеходов. Только в прошлом году в авариях, где впоследствии выявлены серьезные «недостатки улично-дорожной сети», ранены 420 человек, а 39 погибли.

Василиса Шишкина, «Номер один»

Фото: vk.com/dtp_03



Если подсчитать количество пострадавших за три года, то получится целая армия израненных или убитых. Так, по данным ГИББД Бурятии, за три последних года в «ДТП в местах совершения которых выявлены недостатки улично-дорожной сети», ранен 1651 человек, а 139 - погибли.Иными словами, ежегодно на дорогах Бурятии тысячи людей рискуют здоровьем и даже жизнью. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов. Отсутствие нормального освещения, огромные пробоины, дефицит светофоров или банально скользкие дороги - все это может в любой момент стать причиной непоправимой беды.Но в Бурятии на слуху только самые нашумевшие случаи. К примеру, страшное ДТП, в котором погибла 5 января Галина Бурчевская, также произошло на сложном участке дороги, к тому же плохо освещенном. Ведь годами сложнейший участок трассы никого не волновал. И лишь после трагедии в СМИ заявили, что в ближайшее время участок на баргузинской трассе близ села Батурино обезопасят.Отметим, местность, где случилось ДТП, это возвышенность, на которой дорога, попадая в «трубу», проходит между стеной леса с одной стороны и зарослями сосняка, закрывающими Батурино, с другой. Освещения на трассе на этом участке дороги никогда не было, как и пешеходного перехода.Остановочного пункта тоже нет - рейсовые автобусы и машины сворачивают с трассы налево, к Сретенскому женскому монастырю - там, на площадке, достаточно места, чтобы спокойно высадить или посадить пассажиров. Но отворот к монастырю в темноте легко проехать, среди сосен его и днем то плохо видно.Автомобили, идущие на этот подъем со стороны села Нестерово, прибавляют газу (хотя ограничение скорости здесь 90 км/час) и представляют угрозу для тех, кто направляется к деревне или же остановился на автомобиле на обочине дороги.Каждая из этих особенностей местности сделала условия на этом участке дороги неблагоприятными. По поручению главы республики создана межведомственная комиссия, которая осмотрела место смертельной аварии на 79-м километре региональной автомобильной дороги «Улан-Удэ - Турунтаево – Курумкан».В связи с возможностью ограниченной видимости на подъеме будет запрещена остановка автомобилей и установят дорожный знак «Остановка запрещена», на пешеходном переходе на 80-м километре дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» установят освещение, сообщали в пресс-службе правительства Бурятии.Кроме того, в ближайшее время рассмотрят возможность переноса камеры видео- и фотофиксации дорожной ситуации на 79-й километр региональной автотрассы.Однако, когда мы 10 февраля обратились с вопросами к отцу погибшей девушки Максиму Бурчевскому, он заверил нас, что пока работы на данном участке не начаты. Остается надеяться, что это просто задержка, а не очередные пустые обещания властей.Еще одна смертельная ловушка много лет пугала жителей Сотниково. Особенно боялись родители за жизнь своих детей. И не зря. Ведь на оживленной федеральной трассе школьники часто перебегали дорогу с риском для своей жизни. Пешеходный переход находится прямо напротив школы. Жители поселка неоднократно просили власти построить на опасном участке надземный пешеходный переход, но его строительство постоянно откладывалось.Дошло до того, что в 2018 году грузовик насмерть сбил школьника. Очевидцы заявили о том, что ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но водитель фуры все равно почему-то не смог вовремя остановиться. Первоклассник скончался на месте происшествия.Возмущенные жители Сотниково в знак протеста перекрыли федеральную трассу. Они требовали обустроить должным образом опасный участок. Дошло до стычек с полицией. Десятки жителей поселка стояли на том самом пешеходном переходе несколько часов, отказываясь покидать дорогу. За это время в обе стороны образовалась огромнейшая пробка.Жителей с большим трудом удалось утихомирить. Власти пообещали в сжатые сроки построить надземный переход. На этот раз обещание властей было выполнено, уже второй год дети могут переходить дорогу безопасно. Но какой ценой…- Почему всегда нужно жертвоприношение, прежде чем начать что-то делать, - с горечью говорят сегодня участники той акции протеста.В апреле 2019 года в Улан-Удэ произошло еще одно жуткое ДТП. Трагедия случилась на автодороге «Улан-Удэ – Заиграево - Кижинга», в километре от Соснового Бора. 62-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил 48-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.Водитель «Нивы» вышел из машины и попытался оказать пострадавшему первую помощь. В этот момент на них налетел автомобиль «Мицубиси Делика» под управлением 35-летнего водителя. Машина переехала лежащего на проезжей части пешехода и сбила водителя «Нивы».Прибывшие медики констатировали смерть пешехода, а водителя «Нивы» с травмами госпитализировали в больницу. Как сообщается в оперативной сводке города, причиной ДТП стало отсутствие освещения на дороге.Еще одно страшное ДТП случилось в 2010 году. На этот раз жертвой улан-удэнского разгильдяйства стала Юлия Власова. Красивая 28-летняя девушка, победительница Всероссийского конкурса «Мисс УФСИН-2010», умерла мгновенно на месте ДТП. Ее сбил автомобиль на пешеходном переходе, когда она шла на работу.Как выяснилось, сбил таксист, спешивший то ли по вызову, то ли со смены домой. Девушка попала в ситуацию «ловушки», когда одна машина останавливается и пропускает, а идущая по другой полосе продолжает движение, не видя пешехода.- Это произошло буквально в полуметре передо мной. По первой полосе женщина за рулем ехала на иномарке, остановилась, а Юлия как раз только ступила на вторую полосу, и ее сразу сбило. Щелчок - и она улетела, как кукла, - с ужасом рассказывала о произошедшем очевидец происшествия Елена Горчукова.К слову, Юлия была далеко не первой, кто рисковал здесь жизнью. На прямом участке дороги по Борсоева автомобили быстро набирают скорость и в итоге не успевают притормозить. По данным ГИБДД, только за восемь месяцев того же, 2010 года на этой улице случилось 293 дорожно-транспортных происшествия, из них 9 — наезды на пешеходов. И только после смерти девушки начали прорабатывать вопрос о возможности установить на данном участке дороге «лежачего полицейского» либо светофор.— На этом «пешеходе» сотрудники с нашей организации получали травмы. Это факт зафиксированный. Поэтому на этом «пешеходе» надо что-то предпринимать - либо ставить светофор, либо что-то другое, - заявила тогда начальник медицинского отдела УФСИН по Бурятии Светлана Хатина.В итоге принято решение установить на опасном участке кнопочный светофор, который стоит там по сей день. Как и во многих других случаях, из-за того, что потенциальную опасность в ГИБДД и в администрации города не увидели заранее (а, судя по огромному числу ДТП, она была очевидна), молодая девушка поплатилась за это своей жизнью.