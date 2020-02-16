С помощью аппаратов "Рифт-1" и "Рифт-2" ученые надеются изучить дно озера, в частности, обитающие там организмы



Ученые научных институтов РАН, расположенных в Иркутске, готовят программу новых глубоководных исследований Байкала, которая может стать обоснованием для достройки глубоководных обитаемых аппаратов "Рифт-1" и "Рифт-2", создаваемых с 1980-х годов на базе опытно-конструкторского бюро океанологической техники. Об этом в субботу сообщил



"Аппараты создавались под развитие глубоководных исследований, рассчитаны предварительно на глубину более 4 тыс. м, максимальная глубина Байкала - 1600 с небольшим метров, поэтому сегодня, как одно из направлений возможного использования аппаратов в случае принятия решении об их достройке - это изучение Байкала. Сейчас идет дискуссия по поводу того, нужно их достраивать или нет, и одно из обоснований достройки - то, что нужно проводить исследования на Байкале. Мы не просто ждем, мы пытаемся как-то влиять, чтобы все-таки завершилось строительство аппаратов, и, подготовив хорошую научную программу, дадим дополнительное обоснование для этого", - сказал Бычков.



Программу планируется направить в Российскую академию наук, а также в Министерство науки и высшего образования РФ. Бычков отметил, что необходимость в новых глубоководных исследованиях Байкала достаточно высокая, насчитывается около десяти направлений в изучении озера, где требуется применение глубоководных обитаемых аппаратов. Между тем сейчас в России нет активно эксплуатируемых подобных устройств.



Ведущий научный сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Владимир Фиалков рассказал ТАСС, что глубоководные исследования нужны для того, чтобы изучить дно озера, в частности, нефтяные проявления и поля газовых гидратов - замерзшего метана, а также обитающие в водоеме организмы, которые живут в слоях, куда не проникает солнечный свет.



"Погружения в Байкал на обитаемых аппаратах начались еще в 1977 году, тогда аппараты "Пайсис" погрузились около 70 раз. Потом в 1990-1991 годах было больше сотни погружений "Пайсисов", а в 2008-2010 годах уже были "Мир-1" и "Мир-2", на них мы погружались около 200 раз, но это не значит, что для Байкала это много. Байкал огромный и очень разнообразный, мы еще недостаточно хорошо знаем его динамику и жизнь. Аппараты нужны, чтобы подробно все изучить - структуру поверхности дна, различные образования, жизнь на дне и в толще воды, это очень важный и передовой метод исследований, только с помощью таких аппаратов мы можем своими глазами увидеть объект изучения", - сказал Фиалков.



Он отметил, что в обитаемых аппаратах ученые могут находиться под водой до девяти часов подряд.



Фото: pixabay.com

Ученые научных институтов РАН, расположенных в Иркутске, готовят программу новых глубоководных исследований Байкала, которая может стать обоснованием для достройки глубоководных обитаемых аппаратов "Рифт-1" и "Рифт-2", создаваемых с 1980-х годов на базе опытно-конструкторского бюро океанологической техники. Об этом в субботу сообщил ТАСС научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН Игорь Бычков."Аппараты создавались под развитие глубоководных исследований, рассчитаны предварительно на глубину более 4 тыс. м, максимальная глубина Байкала - 1600 с небольшим метров, поэтому сегодня, как одно из направлений возможного использования аппаратов в случае принятия решении об их достройке - это изучение Байкала. Сейчас идет дискуссия по поводу того, нужно их достраивать или нет, и одно из обоснований достройки - то, что нужно проводить исследования на Байкале. Мы не просто ждем, мы пытаемся как-то влиять, чтобы все-таки завершилось строительство аппаратов, и, подготовив хорошую научную программу, дадим дополнительное обоснование для этого", - сказал Бычков.Программу планируется направить в Российскую академию наук, а также в Министерство науки и высшего образования РФ. Бычков отметил, что необходимость в новых глубоководных исследованиях Байкала достаточно высокая, насчитывается около десяти направлений в изучении озера, где требуется применение глубоководных обитаемых аппаратов. Между тем сейчас в России нет активно эксплуатируемых подобных устройств.Ведущий научный сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Владимир Фиалков рассказал ТАСС, что глубоководные исследования нужны для того, чтобы изучить дно озера, в частности, нефтяные проявления и поля газовых гидратов - замерзшего метана, а также обитающие в водоеме организмы, которые живут в слоях, куда не проникает солнечный свет."Погружения в Байкал на обитаемых аппаратах начались еще в 1977 году, тогда аппараты "Пайсис" погрузились около 70 раз. Потом в 1990-1991 годах было больше сотни погружений "Пайсисов", а в 2008-2010 годах уже были "Мир-1" и "Мир-2", на них мы погружались около 200 раз, но это не значит, что для Байкала это много. Байкал огромный и очень разнообразный, мы еще недостаточно хорошо знаем его динамику и жизнь. Аппараты нужны, чтобы подробно все изучить - структуру поверхности дна, различные образования, жизнь на дне и в толще воды, это очень важный и передовой метод исследований, только с помощью таких аппаратов мы можем своими глазами увидеть объект изучения", - сказал Фиалков.Он отметил, что в обитаемых аппаратах ученые могут находиться под водой до девяти часов подряд.Фото: pixabay.com