В Бурятии за год изъято 3,5 тонны плохой мясной продукции

Нарушения выявлены почти в 60 проц проверенных мясных цехов, магазинов и точек общественного питания



В Бурятии в 2019 году из оборота изъято 3,5 тонны некачественной мясной продукции, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, которое за 12 месяцев провело более 550 проверок мясных цехов, предприятий торговли и общественного питания, занятых оборотом мяса и продуктов из него.



Нарушения выявлены на 58 % проверенных объектов, наложено штрафов на общую сумму более 3,3 млн рублей. Исследовано 700 образцов мясной продукции, их них доля, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составила 6,7%, по физико-химическим показателям – 3,3 %.



По результатам исследований, содержания ГМО, пестицидов, радиологических веществ, наличие гельминтов не выявлено. Это, конечно, несколько утешает, но общие показатели некачественного мяса в республике «мясоедов» иначе как шокирующими не назовешь.



Фото: минсельхоз Бурятии