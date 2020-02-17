Бурятия осталась одним худших регионов по качеству жизни

За прошедший год серьезно улучшить ситуацию в республике не удалось





РИА Новости опубликовало очередной, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Он строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов.

Как отмечают составители рейтинга, «в большинстве регионов из последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при расчете рейтинга. Тем не менее, дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов остается довольно значительной».









Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов.Состав замыкающей рейтинг десятки тоже практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия (77-е место), Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.В прошлогоднем рейтинге большинство этих регионов тоже входили в последнюю десятку.Фото: «Номер один», скриншоты ria.ru