В Бурятии чиновники незаконно вычеркнули инвалида из очереди на жилье

Женщине пришлось обращаться в прокуратуру





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница отдаленного вахтового поселка Иракинда, инвалид с детства, с заявлением о нарушении ее жилищных прав.

По закону, право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года. В 2012 году администрация Муйского района поставила женщину на учет на получение указанных субсидий в категории «инвалиды». Однако в 2019 году ее сняли с учета в связи с тем, что родилась в районе после 1 января 1992 года.«Вместе с тем законом право инвалидов с детства на получение жилищной субсидии не связывается с датой их рождения», отметили в надзорном ведомстве.Прокурор района направил в суд иск с требованием признать действия райадминистрации незаконными. Суд иск удовлетворил, обязав администрацию восстановить права женщины, включив её в список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий.Фото: pixabay.com